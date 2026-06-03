中亚或将重返联合国安理会

6月3日，将选出非洲集团、亚太集团、拉丁美洲和加勒比国家集团的代表，以及西欧和其他国家集团的两名代表。

东欧集团今年将不会举行选举，因为现行的区域轮换制度不允许在本届任期内举行选举。

七个国家正在角逐五个席位：奥地利、德国、吉尔吉斯斯坦、菲律宾、葡萄牙、特立尼达和多巴哥以及津巴布韦。特立尼达和多巴哥、津巴布韦将分别在拉丁美洲和加勒比国家集团（GRULAC）和非洲集团中竞选席位，且均无竞争对手。奥地利、德国和葡萄牙将角逐西欧和其他国家集团的两个席位，而吉尔吉斯斯坦和菲律宾将角逐亚太集团的席位。

七位候选中有六位曾担任过安理会成员：德国六次，菲律宾四次，奥地利和葡萄牙各三次，津巴布韦两次，特立尼达和多巴哥一次。

如果当选，吉尔吉斯斯坦将首次成为安理会成员。此外，中亚国家也将近十年来首次在安理会拥有席位。专家认为，这将有助于提升对阿富汗局势和地区稳定的关注。

菲律宾当选将使东南亚国家的声音重返安理会，并可能有助于就缅甸局势、海上安全和区域合作等问题展开积极讨论。

安全理事会共有15个成员。其中5个是常任理事国——英国、中国、俄罗斯、美国和法国，每个常任理事国都拥有否决权。另外10个成员由选举产生，任期两年。

五个非常任理事国——希腊、丹麦、巴基斯坦、巴拿马和索马里——的任期将于2026年底届满。

值得一提的是，哈萨克斯坦在2017年至2018年期间担任联合国安理会非常任理事国，代表亚太国家集团。