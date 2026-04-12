寻访中亚最老机场：克孜勒奥尔达州卓萨勒机场的前世今生

该机场始建于上世纪20年代。步入30年代，随着杰兹卡兹甘与卡尔萨克拜矿区的蓬勃发展，机场的基础设施建设也进入了快车道。

—机场建成两年后，"莫斯科-塔什干"航线正式开通，乘客可以在中途多个站点经停，卓萨勒便是其中之一。当时执飞该航线的是K-5型飞机，随后被性能更先进的ANT-9型飞机取代。1934年，该机场承担起"莫斯科-萨马拉-阿克托别-卓萨勒-塔什干"航线的邮件运输任务。除冬季外，邮件信件均通过飞机常态化运送。此后，"卓萨勒-卡尔萨克拜"航线开通，并于1936年实现每日执飞。1938年夏季，"莫斯科-奔萨-古比雪夫-阿克托别-卓萨勒-塔什干"航线也正式投入运营，-博物馆讲解员巴尔莎古丽·萨黑耶娃介绍称。

第二次世界大战期间，卓萨勒机场在连接中亚地区与苏联欧洲领土方面发挥了至关重要的作用。战后，该机场由军事用途转为保障平民运输。

—起初机场使用LI-2型飞机，1947年后引进了IL-12型飞机。这些空中交通工具将旅客送往偏远地区。1955年时，每天有3班飞机从莫斯科柳贝尔齐机场往返于此。随后，"莫斯科-喀布尔"国际航线也开始经停此地。据记载，1949年莫斯科至卓萨勒的机票价格约为450卢布，这在当时相当于一名劳动者一个月的工资。20世纪50至60年代，机场也被用于军事目的。春秋两季，奥伦堡高级军事航空学校的学员会驾驶IL-28和MiG-15战机在此进行教学演习，-萨黑耶娃补充道。

上世纪50年代，机场建成了一座三层办公大楼。1955年至1956年，"拜科努尔"航天发射场建设期间，该机场曾被作为重要的转运基地使用。

—此后这里还驻扎过科学考察队。直到90年代，机场工作人员仍利用AN-2型飞机执行客运和邮政任务。然而，随着航空需求逐渐萎缩，机场在经济转型期一度陷入荒废。2014年，在当地企业家的支持下，机场主体建筑经过全面修复后曾改建为餐厅。目前，该建筑处于闲置状态，-萨黑耶娃最后提到。

Фото: Қармақшы аудандық тарихи-өлкетану музейі

【编译：阿遥】