中东冲突进入第二个月 古特雷斯警告世界正处更大范围战争的边缘

古特雷斯在安理会会议厅外向媒体表示，当前局势正在迅速恶化。以色列与美国持续对伊朗发动空袭，而伊朗则向邻近的海湾国家发起攻击，并威胁要阻止那些被其视为敌对的船只通过关键的霍尔木兹海峡。

全球战争的风险

古特雷斯表示，这场战争每持续一天，人类的苦难就会增加，破坏的规模就会扩大，无差别的攻击就会增多。针对平民和民用基础设施的攻击日益加剧，全球经济，尤其是依赖能源进口的最脆弱国家所面临的冲击也在不断加深。

他强调，此次危机的影响已不再局限于中东地区。从菲律宾到斯里兰卡，再到莫桑比克，人们在日常生活中不得不面对食品与能源价格的不断上涨。

他说：“当霍尔木兹海峡被扼住时，世界上最贫穷、最脆弱的群体将无法喘息。”

穿梭外交

为遏制这一不断升级的趋势，古特雷斯宣布将派遣其个人特使让·阿尔诺前往该地区，协助推进正在进行的和平努力。

他表示，“死亡与毁灭的恶性循环必须停止”，并敦促各方为外交努力提供空间与支持。

古特雷斯强调，任何解决方案都必须牢牢立足于国际法与《联合国宪章》，通过和平方式解决争端，尊重所有会员国的主权和领土完整，并在战事蔓延之际，保护伊朗及其他地区受到威胁的平民与核设施。

向交战各方喊话

古特雷斯直接向交战各方喊话：“对美国和以色列来说，是时候停止战争了。这场战争正给人民带来深重苦难，并已引发毁灭性的经济后果。”

与此同时，他敦促伊朗停止对邻国的攻击。他重申，安理会已谴责这些攻击行为，并强调必须尊重关键海上航道的航行权利。

古特雷斯最后表示：“冲突不会自行结束。只有当领导人选择对话而非毁灭时，冲突才会结束。这一选择依然存在，而且必须现在就采取行动。”

安理会：海湾国家谴责伊朗的袭击

安理会周四上午召开会议，讨论加强联合国与海湾地区阿拉伯国家之间的合作。联合国政治和建设和平事务及和平行动部助理秘书长希阿里表示，中东正站在“危险的悬崖边缘”。

他谴责了美国和以色列对伊朗的袭击，并重申了上个月安理会第2817号决议中提出的要求，即伊朗必须立即停止对巴林、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国和约旦的所有攻击。

海湾合作委员会秘书长阿尔布达维向各国代表表示，伊朗袭击了关键的民用基础设施，包括机场、石油设施、住宅和商业区、燃料库、服务设施以及外交使团。

他强调，海合会强烈谴责伊朗这些公然的袭击，它们构成了对海合会国家主权的粗暴侵犯，同时也违反了睦邻关系原则、国际法和《联合国宪章》。

他表示，海合会国家并不寻求战争。它们寻求的是所有人民都应享有的和平、安全与稳定。

紧急救济协调员实地考察黎巴嫩人道局势

一个多月来，在伊朗战火继续燃烧的背景下，以色列与黎巴嫩真主党之间的交火愈演愈烈，并已造成数千人伤亡。本周，联合国紧急救济协调员弗莱彻对黎巴嫩进行了为期两天的访问，实地了解冲突对当地人道局势造成的严重影响。

目前，以色列发布的撤离命令已影响到黎巴嫩近15%的领土，超过110万人被迫逃离家园。在安置点，一名因冲突逃离家园的老妇人告诉弗莱彻：当村庄被下令撤离时，他们只能离开，逃离时几乎没有带走任何物品，只有身上穿的衣服。另一位流离失所者则表示，一家十余口人挤在临时避难所，“无论得到多少帮助，家始终是最好的地方”。

弗莱彻指出，每一次空袭都会迫使更多家庭流离失所，人们带着创伤来到这里，需求巨大。目前黎巴嫩的人道需求规模仍在不断扩大，但资金严重不足。此前发起的3亿多美元紧急呼吁中，仅筹集到9400万美元，远不能满足需求。

访问期间，弗莱彻还前往黎巴嫩与叙利亚边境。自局势升级以来，已有超过20万人从黎巴嫩进入叙利亚。许多家庭表示，希望返回家园并参与重建。