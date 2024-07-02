哈中企业家贸易洽谈会在乌鲁木齐举行 签署2280万美元出口合同

本次活动由贸易政策发展中心«QazTrade»与新疆生产建设兵团贸促会一同组织，共有42家哈萨克斯坦食品生产商参加，涵盖油脂、肉制品、面食、糖果、冰淇淋、蜂蜜、葡萄酒和针织品等多种食品产品。

开幕式上，哈萨克斯坦贸易和一体化部副部长海拉特·托热巴耶夫、中国商务部副部长盛秋平等多位高级官员发表了致辞。

海拉特·托热巴耶夫在讲话中表示，与全球最大投资者和领先经济体之一的中国的合作，是哈萨克斯坦实现长期稳定进步的重要因素。2023年对两国贸易来说是丰收的一年。去年，中国成为哈萨克斯坦的主要贸易伙伴，双边贸易额增长了30%，达到了315亿美元。其中，哈萨克斯坦对中国的出口增长了10%，达到147亿美元。

活动最后，双方签署了价值2280万美元的出口合同，涵盖油脂、糖果等食品产品的供应。参与此次贸易经济交流活动的企业家们一致认为，哈萨克斯坦和中国公司之间的会晤展示了双方传统上的高度理解和合作意愿，有助于进一步加强两国间的经济联系。

Фото: Kazinform

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【编译：达娜】