中亚经济增速为何高于全球平均水平

（哈萨克国际通讯社讯）当前，中亚国家经济增长速度高于全球平均水平。交通走廊建设、内部改革、区域经济合作以及投资吸引力提升，正在推动这一地区成为新的投资中心。那么，中亚经济增长背后的主要因素是什么？未来又面临哪些风险？

平均增速约为7%

根据欧亚开发银行宏观经济评估，去年中亚国家国内生产总值总量超过5000亿美元，地区经济平均增速约为7%，约为发展中经济体市场平均水平的两倍。

专家预计，今年中亚地区经济增长势头仍将保持。到年末，地区经济增速或超过6.5%，总量有望首次突破6000亿美元。

推动中亚五国经济增长的主要因素包括交通和物流发展、投资增长、内部改革、区域合作以及出口扩大。

Фото: Су министрлігі

吉尔吉斯斯坦经济学博士托隆别克·阿布德罗夫（Толонбек Абдыров）在接受哈萨克国际通讯社采访时表示，中亚已经逐渐成为交通、能源和投资领域的新中心。

“新的公路、铁路线路和物流中心正在建设之中。与此同时，中亚作为连接欧洲和亚洲的战略桥梁，其重要性不断上升。中国、俄罗斯、土耳其、欧盟以及波斯湾国家都在高度关注这一地区。它们将中亚视为重要市场、自然资源来源地以及便利的过境通道。”他说。

他指出，商业改革、公共服务数字化、治理体系现代化以及劳动人口形成的内部需求，也为区域经济增长提供了动力。

吉尔吉斯斯坦国际关系、地区安全和中亚国家政策专家拜卡达姆·库拉马耶夫（Байқадам Құрамаев）则认为，区域合作是中亚经济增长的重要基础。

“物流、水资源和能源领域的联合项目，交通运输关税统一，投资吸引以及水资源分配协调机制都取得了效果。现在，投资规模扩大，就业岗位增加，出口也在增长。”他说。

哈萨克斯坦：资源优势与经济多元化

哈萨克斯坦是中亚地区最大经济体。该国在发展油气产业的同时，持续推进经济多元化，在制造业投资、吸引外国伙伴以及交通物流基础设施建设方面处于领先地位。

2025年，哈萨克斯坦经济增速达到近13年来最高水平，国内生产总值增长6.5%。交通、建筑、采矿和贸易等领域为这一增长作出了贡献。未来增长则将取决于基础设施建设、经济多元化以及营商环境改善。

كوللاج: Kazinform / Nano Banana

吉尔吉斯斯坦：重视商业发展

吉尔吉斯斯坦经济也保持较快增长，已连续三年在中亚地区位居高增长国家之列。消费需求、投资需求、税制改革以及国内市场活跃，是推动该国经济增长的重要因素。

比什凯克当前重点关注水电、采矿和农业等领域的投资。不过，目前黄金和贵金属仍占其出口收入的重要部分。

吉尔吉斯斯坦希望扩大出口市场，并通过区域合作改善商业发展环境。

乌兹别克斯坦：改革与投资并进

近年来，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦的经济增长经常被放在一起比较。从数据来看，乌兹别克斯坦经济确实取得明显进展。去年，该国国内生产总值达到1470亿美元，增长7.7%。其中，零售业增长14.7%，服务业增长14.8%，建筑业增长14.2%，成为主要拉动力量。

专家认为，塔什干正在有效推进经济改革。严格的货币信贷政策帮助通胀放缓，出口收入和汇款增加，预算平衡改善，财政政策也维持了经济活力，国家货币随之增强。

未来，乌兹别克斯坦将继续推进改革，提高经济效率，并吸引新的投资。

塔吉克斯坦：工业和内需拉动增长

塔吉克斯坦经济增长主要来自较高的国内需求和稳定的工业生产。去年，该国贸易额和投资规模增长23%，出口增长28%。

水电、矿产、纺织和食品工业是支撑塔吉克斯坦国内生产总值增长的主要领域。农业和建筑业也吸引了不少投资者。这些投资有助于推动经济多元化，并创造新的就业岗位。

土库曼斯坦：依靠能源出口

土库曼斯坦是全球天然气储量较大的国家之一，拥有大规模原材料出口。该国投资主要集中在天然气产业、基础设施建设以及出口市场拓展方面。

与此同时，土库曼斯坦也在发展化工、纺织和农业。如果相关项目顺利推进，该国对原材料出口的依赖有望逐步降低。

未来增长面临哪些风险

尽管中亚经济增长明显，但未来发展仍取决于内外部挑战。全球形势变化和各国应对方式，将在很大程度上影响地区经济走势。

托隆别克·阿布德罗夫认为，中亚经济面临的最大问题之一是对原材料行业的依赖。石油、天然气和黄金等自然资源确实能带来大量收入，但这些收入容易受到外部危机和国际市场价格波动影响，未来需求也难以准确预测。

“第二个重要问题是经济多元化水平仍然不足。许多国家的高技术制造业、加工业以及高附加值产品生产尚未充分发展。因此，经济增长并不总能稳定转化为居民生活水平提升。”他说。

他还指出，气候变化也是重要风险之一。

“对中亚来说，水资源、土地、能源和农业问题不仅是生态问题，更是直接关系经济安全的风险。此外，地缘政治局势、制裁压力和贸易路线变化也是重要问题。”他说。

拜卡达姆·库拉马耶夫则认为，军事冲突也是可能影响地区发展的外部因素。中东局势紧张、俄乌冲突以及美国制裁政策，都可能拖慢经济增长。

他建议中亚国家充分利用交通走廊优势，将其打造为重要收入来源。例如，中国—吉尔吉斯斯坦—乌兹别克斯坦铁路将通过土库曼斯坦延伸至里海，中国—吉尔吉斯斯坦—哈萨克斯坦—俄罗斯—欧盟公路通道也在扩大。与此同时，跨里海国际运输走廊正在增强地区过境运输潜力。

“各国应合理使用过境运输带来的额外收入。资金可以投向基础设施、生态和社会项目。额外收入也有助于实施能源项目，并增强地区投资吸引力。”库拉马耶夫说。

总体来看，中亚经济增长正在巩固该地区作为欧亚大陆重要经济区域的地位。不过，要保持这一势头并不容易。经济多元化、交通基础设施和区域一体化将继续发挥关键作用。五国能否降低对原材料出口的依赖，也将决定地区未来发展方向。

此前，国际组织World Impact Media Organization（WIMO）曾高度评价哈萨克斯坦作为中亚投资中心的地位。该组织发布的分析报告对哈萨克斯坦经济和投资吸引力给予积极评价，并指出该国正在推动降低对原材料的依赖。专家认为，在全球经济不稳定背景下，这一成果尤为重要。