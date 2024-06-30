哈中经济互补性强 未来合作前景广阔——专访中华文化促进会副主席姚赛

（哈萨克国际通讯社讯）旨在解决地缘政治和国际经济中最紧迫的可能性和问题的“新愿景 2024（New Vision 2024）：商业的力量”国际经济论坛正在哈萨克斯坦阿拉木图举行。论坛框架下，哈萨克国际通讯社（kazinform）记者狄亚娜•毕詹诺娃（Diana Bizhanova）对与会的中国中华文化促进会副主席、“丝路运河”绿色金融国际合作论坛组委会主席姚赛先生进行了采访。

以下是采访全文：

记者：您是否可以分享一下您对近期哈萨克斯坦与中国之间的贸易伙伴关系，以及未来长久发展的前景的看法？

姚赛：中国和哈萨克斯坦近年来通过“一带一路”和新经济政策的对接，在经济发展合作方面取得了丰硕的成果。尤其是在矿业、农业、基础设施建设等各方面，都取得了进展。中哈两国有很强的经济互补性。而且，哈萨克斯坦正面临着一个经济腾飞的阶段。中国有巨大的市场、比较先进的技术，两国之间有着友谊的纽带相连，相信两国经济合作今后将会不断走上新的台阶。

记者：针对哈中两国经济领域的合作，近期和未来有什么新的项目或者合作计划吗？

姚赛：这是个好问题。我们这次来哈萨克斯坦，就是为促进哈中全方位的经济合作而来。其中一个主要的项目，就是和哈萨克斯坦共同主办哈中绿色金融国际论坛，以及哈萨克斯坦国家展。这两项活动，计划是在今年九月的中国国际服务贸易交易会框架下举行。会议将邀请哈中企业界、学术界和政治界的人士参与。两国科技、经济和企业界将进行深度的对接。我作为主办方，以及“丝路金桥”的使者，感到非常的荣幸。通过论坛，我们可以开展经贸合作、产业合作、农业合作。我们有很多想法，在9月之前，我们和哈方将会开展多轮讨论，真正将两国的友好合作落到实处。

Фото: Kazinform

记者：您认为哈萨克斯坦在国际金融投资领域处于一个怎样的地位？还有哪些潜在的机会需要去发掘？

姚赛：我不是一个金融学家，但可以谈一些直观的感受。哈萨克斯坦拥有丰富的资源，勤劳的人民，以及有实力的科技团队。我觉得，哈萨克斯坦特别是在中亚范围内，是一个起到引领作用的国家。拥有充分的基础，又有广泛的国际合作，因此，我相信在未来的“黄金三十年”里，哈萨克斯坦肯定会发展的更好。

记者：中国国家主席习近平即将访问阿斯塔纳，出席上合组织峰会。就这一峰会方面，您有哪些想要分享的观点吗？

姚赛：上合组织峰会将在7月3~4日于哈萨克斯坦首都举办。中国国家领导人和上合组织其他各国领导人都会参会。经过23年各国的共同努力，上合组织已经发展成为了安全的屏障，合作的桥梁，友谊的纽带，以及建设的推动力，是本地区以及世界发展的重要力量。此次在哈萨克斯坦举行的峰会，将会讨论一些全新的话题，将是上合组织建设的一个全新起点。我期待此次峰会能够为上合组织以及区域安全发展起到巨大的推进作用，同时更好的促进中哈两国的友谊，以及两国经济发展、文化建设和科技交流。

【编译：木合塔尔·木拉提】