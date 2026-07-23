哈萨克斯坦缘何领跑中亚？哈中合作成为重要增长引擎

值得一提的是，该文发布当天，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统正在上海会见中国国家主席习近平。文章认为，哈萨克斯坦在中亚地区的经济领先地位，并非源于单一因素，而是经济规模、金融体系、基础设施建设以及国际合作等多方面优势共同作用的结果。

经济规模背后的产业支撑

《All China Review》援引数据显示，2025年哈萨克斯坦名义国内生产总值（GDP）达到3060亿美元，占中亚地区经济总量的53.7%。

同期，乌兹别克斯坦GDP为1471亿美元，土库曼斯坦为774亿美元，吉尔吉斯斯坦为216亿美元，塔吉克斯坦为175亿美元。

在人均GDP方面，哈萨克斯坦约为1.5万美元，同样位居中亚首位。土库曼斯坦约为1.16万美元，乌兹别克斯坦约为3800美元，吉尔吉斯斯坦约为3000美元，塔吉克斯坦约为1700美元。

文章指出，哈萨克斯坦的区域经济地位与其产业结构密切相关。贸易占国内生产总值增加值的近20%，制造业占13%，采矿业占11.9%。

近年来，哈萨克斯坦持续推动制造业、数字经济、物流运输、金融服务以及创新产业发展，不断降低对传统资源出口的依赖，经济结构正朝着更加多元化方向发展。

哈萨克斯坦金融分析师安德烈·切博塔廖夫（Andrey Chebotarev）在其Finance.kz Telegram频道发表评论称：“有时候，从他人的视角观察自己，也是件很有意义的事情。”

外资与金融实力构筑经济优势

外国直接投资（FDI）是哈萨克斯坦与其他中亚国家差距最为明显的领域之一。

根据联合国贸易和发展会议（UNCTAD）数据，截至2024年，中亚地区累计吸引外国直接投资总额为2205亿美元。其中，哈萨克斯坦累计吸引外资达1513亿美元，占地区总量的68.6%。

此外，土库曼斯坦累计吸引外资446亿美元，乌兹别克斯坦为167亿美元，吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦均约为40亿美元。

文章指出，这些数据反映出哈萨克斯坦长期以来在能源、矿业、基础设施等领域持续吸引国际资本的能力。其市场规模、连接欧亚大陆的区位优势以及较为完善的投资环境和金融基础设施，是吸引外资的重要因素。

与此同时，哈萨克斯坦还拥有中亚地区规模最大的银行体系。

截至2026年1月，哈萨克斯坦银行业总资产达到1400亿美元，银行存款总额为964亿美元。

《All China Review》认为，较大的存款规模为企业融资和长期投资提供了更加稳定的资金来源，也进一步巩固了哈萨克斯坦在区域金融领域的领先地位。不过，文章并未对贷款成本、融资便利程度以及市场竞争情况展开讨论。

对华合作已超越传统贸易关系

文章认为，对华经贸合作已成为哈萨克斯坦经济发展的重要组成部分。

根据哈萨克斯坦政府公布的数据，2025年哈中双边贸易额创下480亿美元的历史新高。两国计划在2030年前将这一数字提升至1000亿美元。

根据文中引用的欧亚开发银行数据，截至2025年年中，中国对哈萨克斯坦累计直接投资约114亿美元，在中亚五国中位居首位，占中国在中亚地区投资总额的近三分之一。

交通运输合作则进一步拓展了两国经贸合作的广度和深度。

目前，中国与欧洲之间超过85%的陆路货运经由哈萨克斯坦过境。2025年，哈中铁路货运量达到3560万吨，同比增长11%。

过去七年间，哈萨克斯坦累计在交通运输和物流基础设施领域投资超过350亿美元。相关项目包括阿克套集装箱枢纽、西安哈萨克斯坦码头、第二条多斯特克—莫因特铁路等，这些项目正不断提升跨里海国际运输走廊（中间走廊）的运输能力，并进一步加强中国与里海地区以及欧洲市场之间的互联互通。

与此同时，哈中产业合作也在持续深化。

目前，两国已完成62个合作项目，总投资额达87亿美元，创造约1.1万个就业岗位。另有55个总投资额达135亿美元的项目正在推进。此外，双方规划中的合作项目总数已达到222个，总投资额超过605亿美元，涉及农产品深加工、冶金工业以及无人机制造等多个领域。

哈萨克斯坦经济学家鲁斯兰·苏丹诺夫（Ruslan Sultanov）在其Tengenomika Telegram频道中表示，哈萨克斯坦的竞争优势并不仅仅来源于辽阔的国土面积或丰富的自然资源。