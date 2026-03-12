哈萨克斯坦代表团参加中亚区域经济合作公路工作组首次会议

哈萨克斯坦交通部公路委员会主席托列艮·阿卜杜拉耶夫率团出席会议，并在开幕式上发表讲话，提出多项旨在推动公路行业发展、深化成员国合作的倡议。

哈方提出的建议主要集中在三个重点方向：推动技术创新、提升道路铺装质量以及加强道路交通安全。

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在技术创新方面，哈方建议各成员国加强在现代道路建设技术方面的经验交流，积极推进公路行业数字化转型，并探索在公路建设与改造过程中应用人工智能技术，以提升行业整体效率。托列艮·阿卜杜拉耶夫表示，应进一步扩大现代技术在道路建设领域的应用，同时研究引入数字化解决方案，以提高公路行业的运行效率。

在道路建设标准方面，与会各方还讨论了优化道路设计与施工方法的问题。其中包括更广泛地采用现代道路铺装材料，如水泥混凝土路面和沥青混凝土路面，以提升道路耐久性和使用效率。

此外，道路交通安全也是会议讨论的重要议题之一。哈方建议研究引入数字化技术手段，通过智能管理和数据分析等方式降低高速公路交通事故发生率。

会议期间，哈方还介绍了当前及未来在公路基础设施领域实施的重点项目。这些项目旨在推进交通基础设施现代化，并促进国际运输走廊的发展。

据了解，公路工作组作为区域合作平台，主要负责推动CAREC成员国在公路交通领域的协调与合作。与会各方表示，未来将继续就相关议题开展深入交流，加强国家之间以及与发展伙伴之间的协作。

中亚区域经济合作（CAREC）是一项促进区域国家合作的重要国际机制，重点推动交通、能源和贸易领域的协同发展。该机制成员包括哈萨克斯坦、中国、乌兹别克斯坦、格鲁吉亚、阿塞拜疆等国家。