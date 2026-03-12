哈萨克斯坦代表团参加中亚区域经济合作公路工作组首次会议
（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦交通部新闻消息，中亚区域经济合作（CAREC）计划交通行业协调委员会公路工作组首次会议日前在中国乌鲁木齐市举行。来自多个成员国的代表就区域公路发展与合作问题展开讨论。
哈萨克斯坦交通部公路委员会主席托列艮·阿卜杜拉耶夫率团出席会议，并在开幕式上发表讲话，提出多项旨在推动公路行业发展、深化成员国合作的倡议。
哈方提出的建议主要集中在三个重点方向：推动技术创新、提升道路铺装质量以及加强道路交通安全。
在技术创新方面，哈方建议各成员国加强在现代道路建设技术方面的经验交流，积极推进公路行业数字化转型，并探索在公路建设与改造过程中应用人工智能技术，以提升行业整体效率。托列艮·阿卜杜拉耶夫表示，应进一步扩大现代技术在道路建设领域的应用，同时研究引入数字化解决方案，以提高公路行业的运行效率。
在道路建设标准方面，与会各方还讨论了优化道路设计与施工方法的问题。其中包括更广泛地采用现代道路铺装材料，如水泥混凝土路面和沥青混凝土路面，以提升道路耐久性和使用效率。
此外，道路交通安全也是会议讨论的重要议题之一。哈方建议研究引入数字化技术手段，通过智能管理和数据分析等方式降低高速公路交通事故发生率。
会议期间，哈方还介绍了当前及未来在公路基础设施领域实施的重点项目。这些项目旨在推进交通基础设施现代化，并促进国际运输走廊的发展。
据了解，公路工作组作为区域合作平台，主要负责推动CAREC成员国在公路交通领域的协调与合作。与会各方表示，未来将继续就相关议题开展深入交流，加强国家之间以及与发展伙伴之间的协作。
中亚区域经济合作（CAREC）是一项促进区域国家合作的重要国际机制，重点推动交通、能源和贸易领域的协同发展。该机制成员包括哈萨克斯坦、中国、乌兹别克斯坦、格鲁吉亚、阿塞拜疆等国家。