哈中推进里海“吉勒奥伊”联合地质勘探项目

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克国家石油天然气公司（KazMunayGas）董事会主席阿斯哈特·哈森诺夫日前在阿斯塔纳会见中国海洋石油集团有限公司（CNOOC）董事长张传江。双方就当前合作进展及未来合作计划进行了讨论。

会谈期间，双方重点讨论了“吉勒奥伊”（Жылыой）联合地质勘探项目的实施进展。该项目位于里海东北部过渡带。目前，负责项目运营的“Zhylyoi Operating”有限责任公司已经成立。

项目正在对400线性公里的历史二维地震数据进行重新处理和解释，同时，面积达400平方公里的三维野外地震勘探前期准备工作已接近完成。待三维地震勘探数据完成处理和解释后，将确定首口勘探井的钻探位置。

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根据此前公布的信息，“吉勒奥伊”项目由哈萨克国家石油天然气公司与中国海油按照50%对50%的比例共同实施，其中勘探阶段由中方出资。

哈森诺夫表示，哈方高度评价双方合作取得的成果。中国海油是首家投资哈萨克斯坦“吉勒奥伊”地质勘探项目的企业。

“我们高度评价双方共同工作的成果。中国海油是首家投资哈萨克斯坦‘吉勒奥伊’地质勘探项目的企业。相信我们将进一步扩大与中国伙伴之间的互利合作。”他说。

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双方还讨论了中国海油参与哈萨克国家石油天然气公司其他地质勘探项目的前景。

此外，会谈还涉及油田服务领域合作。目前，根据双方签署的合作协议，哈萨克国家石油天然气公司旗下KMG Drilling & Services与中国海油旗下中海油田服务股份有限公司（COSL）正在加强钻井及井筒服务、新技术应用、本地化发展和人才培养等领域的合作。