中吉乌铁路进入实施阶段 吉方强调优先雇佣本国劳工

从会谈中透露的信息来看，中吉乌铁路（中国—吉尔吉斯斯坦—乌兹别克斯坦）建设已进入实施阶段。目前正开展隧道开挖和临时基础设施建设工作，主要的组织与行政问题也在逐步解决。

托罗巴耶夫表示，吉尔吉斯斯坦政府正为中吉乌铁路项目的实施提供全方位支持，并定期召开协调会议。在建设过程中，将特别重视环保和安全规范的执行。

据吉尔吉斯斯坦政府新闻处披露，吉方对与中方伙伴的进一步建设性合作充满信心。会晤双方强调，项目各方必须严格遵守国家法律、职业道德和社会秩序。

此外，双方还探讨了若干关键方向，包括预测铁路货运量、建立铁路专业人才培训机构，以及推动吐尔尕特、马克马尔、杰尔格-塔勒、贾拉拉巴德经济区的建设。

托罗巴耶夫提议，根据投资协议，应提高项目中雇用吉尔吉斯斯坦公民的比例，同时强调优先向本地供应商采购商品和服务的重要性。

双方同意在现阶段启动联合研究，以确保项目的长期可持续发展。

【编译：阿遥】