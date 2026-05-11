中俄机上杂志聚焦汗血宝马“阿克詹” 展现哈萨克草原文化魅力

其中，俄罗斯航空（Rossiya Airlines）5月刊登载了题为《草原之翼：天穹下的神骏》（Небесный конь Великой степи）的专题文章。文中详细讲述了此前赠送给哈萨克斯坦总统的一匹纯种阿哈尔捷金马，并提到国家元首亲自为其取名“阿克詹”。

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与此同时，中国国际航空机上杂志《中国之翼》（Wings of China）也刊发了关于这匹传奇骏马的相关报道。

近年来，外国媒体对哈萨克斯坦文化象征的关注持续升温。此类专题文章频繁出现在国际航班机上杂志中，也被视为哈萨克斯坦积极推进文化外交的一种体现。借助航空媒体平台，来自世界各地的大量商务人士和游客得以在旅途中直观了解哈萨克斯坦独具特色的历史与文化。

这匹广受关注的汗血宝马“阿克詹”，不仅在海外引发热议，也逐渐成为哈萨克斯坦对外展示国家形象的重要文化符号。此前，阿斯塔纳航空（Air Astana）旗下《腾格里》杂志同样曾对其进行专题报道。凭借杂志广泛覆盖的国际航线网络，越来越多外国旅客开始了解这匹著名的哈萨克名驹。

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报道称，“阿克詹”是一匹血统纯正的阿哈尔捷金马。文章作者指出，这匹聪慧而高贵的骏马深受托卡耶夫总统喜爱。它的父母——公马“卡纳特勒”（Kanatly）和母马“塔布斯”（Tabys）均为纯种阿哈尔捷金马。文中还特别解释了“阿克詹”这一名字的含义，在哈萨克语中意为“纯洁的心灵”。

外国记者尤其赞叹“阿克詹”独特的“奶油色”皮毛。据介绍，在全球阿哈尔捷金马中，仅有约3%拥有这种极为罕见的淡金色毛色。

文章写道：“它的毛发具有独特的光学特性，纤细柔顺的被毛在阳光照射下会产生奇妙反射，呈现出宛如丝绸般耀眼的金属光泽。”

与此同时，作者还强调，在草原文化传统中，这种浅色系骏马历来被视为吉祥与荣耀的象征，寓意着成功、繁荣与好运。

据此前报道，近日，托卡耶夫总统专程前往总统事务管理局马厩，查看历年来获赠名马的饲养与状态。