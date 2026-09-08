哈中签署霍尔果斯安全协议 驾驶证互认取得进展

（哈萨克国际通讯社讯）9月7日，哈萨克斯坦内务部长叶尔詹·萨德诺夫赴北京进行工作访问，并出席中亚—中国公安内务部长会晤机制会议。

据Polisia.kz报道，与会部长围绕地区安全、打击跨国有组织犯罪、毒品非法流通、网络犯罪以及其他现代安全威胁等问题进行了讨论。

访问期间，萨德诺夫还与中国国务委员、公安部部长王小洪举行双边会谈。双方就哈中安全领域合作的重点议题以及下一阶段联合工作方向交换了意见。

会谈成果之一是，哈萨克斯坦政府与中国政府签署了关于保障“霍尔果斯”国际边境合作中心区域安全和公共秩序的协议。

Фото: ҚР ІІМ

哈萨克斯坦内务部表示，该协议的签署标志着双方围绕建立霍尔果斯国际边境合作中心安全保障法律机制所开展的长期合作告一阶段。

协议明确了两国主管部门之间的协作程序，有助于预防违法行为、及时应对潜在安全威胁，并进一步保障国际边境合作中心区域内人员安全。

此外，双方还就两国公民国家驾驶证相互承认和换领达成共识。

哈内务部指出，这将有助于简化哈中两国公民办理相关手续，为双方人员往来提供更加便利的条件。

相关成果旨在进一步深化哈中两国在安全领域的合作，并推动双方共同应对相关问题。