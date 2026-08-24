普氏野马重返哈萨克斯坦迎来首个“新生命”

小马驹的出生，是普氏野马重引入项目取得的重要成果，也表明这些动物已经较好适应哈萨克斯坦草原的自然环境。专家认为，自然繁殖能力是动物能够在适宜环境中稳定生存的重要指标之一，也为今后在当地建立稳定的普氏野马种群奠定了基础。

首匹出生的小马驹为雄性。出生后不久，它便能够自行站立，跟随母马活动并正常吃奶。据现场观察，母马和小马驹目前身体状况良好。

小马驹的母亲是2024年从德国柏林蒂尔帕克动物园运抵哈萨克斯坦的7岁母马“苔丝”，这也是它首次产仔。“苔丝”表现出了良好的母性，始终陪伴在小马驹身边，对其进行照看和保护，同时也给小马驹留出自主探索周围环境的空间。

目前，小马驹与母马及马群共同生活。专业人员正持续对这些动物的身体状况、行为特征和活动轨迹进行观察和监测。下一阶段，项目不仅将继续收集和评估此前从欧洲引入的成年普氏野马的适应情况，还将记录首批在哈萨克斯坦草原出生的普氏野马后代的生长发育情况。

Фото: gov.kz

普氏野马是欧亚大陆现存的野生马类之一，也是目前保存下来的唯一野生马种。在20世纪，这一物种一度从野外消失，但得益于全球动物园的人工繁育以及国际重引入项目，才得以延续至今。如今，哈萨克斯坦已成为推动普氏野马重返自然栖息地的国家之一。

普氏野马重返哈萨克斯坦的项目于2024年启动。首批7匹普氏野马从欧洲动物园运抵哈萨克斯坦，并被安置在阿勒腾达拉国家自然保护区内的“阿勒毕”重引入中心。这里为野马修建了专门的宽阔围栏，让它们经历必要的适应期，逐步适应当地草原的气候、食物条件和其他自然环境。

2025年，哈萨克斯坦又迎来7匹普氏野马；2026年再有8匹运抵。按照项目规划，到2029年，哈萨克斯坦计划累计引入约40匹普氏野马。

首匹当地出生的小马驹顺利降生，意味着这一重引入项目进入了新的阶段。项目的最终目标，是在普氏野马历史自然分布区建立能够自主繁殖的稳定种群，推动这一物种在历史栖息地实现生态恢复。

普氏野马（哈萨克语：керқұлан、кертағы）得名于中亚探险家尼古拉·普尔热瓦尔斯基。1876年至1877年，他在对准噶尔地区进行第二次考察期间，获得了当地猎人捕获的一匹当时尚不为科学界所知的野马的皮毛和头骨，并将其送往圣彼得堡动物学博物馆。1878年，动物学家波利亚科夫正式将其描述为一个新的物种。

由于自然栖息地不断缩小、与家畜争夺生存空间以及遭到猎杀，普氏野马最终从野外消失。通过世界各地动物园的人工繁育，这一物种才得以保存下来。1969年，人们在蒙古国发现了最后一群野生普氏野马。此后，国际社会陆续启动了将这一物种重新引入自然栖息地的保护项目。

Фото: gov.kz

在哈萨克斯坦，经过科学评估，最终选定自然条件适宜、且远离大型居民点的阿勒腾达拉国家自然保护区作为普氏野马重引入地点。

这一项目由哈萨克斯坦生态和自然资源部林业和野生动物委员会、布拉格动物园、哈萨克斯坦生物多样性保护协会、法兰克福动物学学会、纽伦堡动物园、柏林蒂尔帕克动物园以及霍尔托巴德国家公园共同实施，并得到莱布尼茨动物园和野生动物研究所在科研和兽医方面的支持。