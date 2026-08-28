中尼边境灾区两名哈萨克斯坦游客失联 正在搜寻

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦外交部表示，在遭受严重自然灾害的中国与尼泊尔边境地区，目前有两名哈萨克斯坦女性公民失联，有关方面正在开展搜寻工作。

此前有消息称，其中一名哈萨克斯坦公民随旅游团跨越尼泊尔与中国边境，随后失去联系。

哈萨克斯坦外交部发言人詹博拉特·乌谢诺夫表示：

“哈萨克斯坦外交部正继续与当地政府部门保持协调，并与失联同胞的亲属保持密切联系。”

据社交媒体公布的信息，两名失联的哈萨克斯坦游客分别为1982年出生的安娜·谢尔巴和伊琳娜·布隆斯卡娅。

8月26日，中国与尼泊尔交界的喜马拉雅山区发生严重山洪和泥石流灾害。灾害发生后，两国有关部门持续开展大规模搜救行动。

据8月28日最新消息，尼泊尔警方已确认该国至少469人遇难；中国西藏吉隆地区另有3人遇难，两地已确认死亡人数至少达到472人。尼泊尔和中国西藏地区仍有超过1400人失踪或失联，其中包括数百名外国公民。(Reuters)

其中，尼泊尔方面有900余人失联，包括517名外国游客；中国西藏吉隆地区有558人失联，其中260人为外国公民。目前相关数据仍在持续更新，搜救工作仍在进行。(8world)