哈中两国企业携手合作解决曼格斯套州电力短缺问题

埃列凯耶夫提到，几年前曼格斯套州曾发生过大面积停电事故。为稳定该地区电力供应，哈萨克投资公司自2023年开始与中国华电集团有限公司（China Huadian Corporation）展开谈判，最终双方达成协议，将在曼格斯套州新建一座联合循环发电站。第二阶段计划建设风电场。

-这两个系统将相互连接，主要依靠风力发电。但当气候变化影响风力发电时，将启用燃气蒸汽联合循环电站。因此，燃气蒸汽联合循环发电站将仅按需运行。-埃列凯耶夫在哈中经贸理事会会议间隙表示。

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该项目将于今年启动筹建，预计在2025年底或2026年初投入运营。哈方由曼格斯套核能联合企业参与项目建设，中方则由中国华电集团的一家子公司负责。项目将通过贷款融资，由一家中国国有银行提供15至25年的贷款，利率低于5%。

目前，确切的融资金额尚未公布，但据悉贷款将通过电价收回。

-我认为未来我们还会看到类似的项目，现在重要的是启动试点项目。正如我所说，这是一个创新项目。因此，我们选择在电力问题最为迫切的曼格斯套州率先试行。-埃列凯耶夫补充道。

【编译：阿遥】