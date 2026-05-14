中美两国元首在北京举行会晤

欢迎仪式结束后，两国元首在人民大会堂举行会谈。

据新华社报道，习近平在会谈中表示，中美之间的共同利益远大于分歧，双边关系的稳定不仅符合两国利益，也有利于世界和平与发展。

习近平指出，中美应当“做伙伴而不是对手”，实现相互成就、共同繁荣。

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此外，据美国之音报道，会谈结束后，两国领导人计划共同参观北京天坛。

白宫方面表示，美国总统特朗普与中国国家主席习近平将于星期四一同参观这座被列入联合国教科文组织世界遗产名录的历史古迹。

天坛始建于1420年，历史上曾是中国皇帝祭天祈谷、彰显“天命”统治地位的重要场所，因此对中国而言具有鲜明的政治和文化象征意义。

分析人士认为，天坛中的“祈年殿”对特朗普而言同样具有一定现实意味。当前，美国希望中国增加采购美国农民生产的大豆、谷物及肉类产品，而中国则是美国农产品最重要的出口市场之一。

值得一提的是，此次访问是特朗普自2017年以来首次访华。此次会晤正值中美贸易摩擦持续、互信下降以及人工智能领域竞争不断加剧之际，因此备受国际社会关注。

【编译：木合塔尔·木拉提】