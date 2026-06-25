哈中两国政府副总理会谈：推动双边经贸与互联互通合作再升级

在会谈中，双方就进一步加强战略伙伴关系、实施联合投资项目、发展交通物流基础设施以及扩大经贸合作前景等议题进行了深入讨论。

朱曼哈林对在乌鲁木齐举办的第九届中国—亚欧博览会的技术水平给予高度评价。他指出，博览会上展示的前沿技术成果，将为两国工业合作开辟新的发展方向。

—在本次博览会上，展示了农用化学品以及无人机制造领域的先进技术样品。我们诚挚邀请相关生产商和投资者进入哈萨克斯坦市场。我们已做好充分准备，为其实现生产本地化创造一切必要条件，-朱曼哈林表示。

双方一致认为，两国双边关系正持续保持积极向好的发展态势。例如，2025年哈中双边贸易额创下487亿美元的历史纪录。2026年前五个月，贸易额已达220亿美元，较去年同期增长27%。预计到今年年底，该指标有望突破500亿美元。

会议指出，双边贸易总额中超过一半归功于中国新疆维吾尔自治区。新疆始终是两国经济合作的重要枢纽。

—我们的核心任务，是在近期实现双边贸易额达到1000亿美元的目标。为此，需要尽快商定哈萨克斯坦与中国2027–2030年经贸合作规划及路线图，-朱曼哈林强调。

会谈期间，投资合作问题受到特别关注。过去35年来，中国累计向哈萨克斯坦经济投入直接投资约300亿美元，已成为哈萨克斯坦最主要的外国投资来源之一。

哈萨克斯坦方面邀请中国企业参与高附加值产品制造项目。重点合作领域包括小麦和玉米等农产品深加工、全产业链冶金工业发展，以及在农用化学品和无人机制造领域推进创新项目落地。

会议还提到，两国农产品贸易额已达到20亿美元。目前，中方已批准自哈萨克斯坦进口34类农产品，冷鲜肉等另外9类商品仍在商定过程中。

谈判的重要议题之一是在“一带一路”倡议框架下推进交通物流合作。目前，中国经陆路运往欧洲的货物中，约85%途经哈萨克斯坦。

鉴于此，哈萨克斯坦正在积极扩大口岸通行能力。包括在建的“巴克图—阿亚古兹”第三铁路通道在内，哈中边境三个铁路口岸的年设计通行能力可达1亿吨货物。中方表示，愿与哈方共同推进中哈边境第三条铁路通道建设工程，这将有助于进一步提升国际运输通道的稳定性与安全性。

丁薛祥表示，中方愿与哈萨克斯坦扩大在数字经济、人工智能、能源及导航技术领域的合作。同时，他鼓励哈萨克斯坦企业积极利用中国—亚欧博览会平台，推动更多优质产品进入中国市场。

会谈结束时，双方重申了进一步巩固全面战略伙伴关系、扩大互利贸易与投资，并深化在联合国、上海合作组织以及“中亚—中国”机制框架下多边协作的共同意愿。