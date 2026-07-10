数字化重塑税务治理：中亚五国税制改革迈向新阶段

（哈萨克国际通讯社讯） 如果说过去中亚国家吸引投资更多依靠税收优惠，那么如今，各国税制改革的重点已逐渐转向提升税务治理能力。电子报税、大数据分析、智能化管理、优化营商环境……数字化正成为中亚税务现代化发展的共同方向，也成为各国推动经济高质量发展的重要抓手。

近年来，随着区域经济快速发展，中亚国家纷纷加快税制改革步伐。哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦都在不断完善税收制度，通过提高行政效率、优化公共服务和改善投资环境，为企业发展创造更加便利的条件。

从“减税优惠”迈向“智慧税务”

过去，中亚国家税制改革主要围绕降低税率、扩大税收优惠展开，以吸引更多投资和企业落户。

如今，这一思路正在发生转变。

随着数字经济不断发展，各国更加重视税收征管现代化建设，通过数字化手段降低企业办税成本，提高税务透明度，减少行政程序，让纳税更加便捷高效。

对于企业而言，一个高效、透明、稳定的税务体系，其吸引力正变得越来越重要。

哈萨克斯坦持续推进智能税务建设

在中亚国家中，哈萨克斯坦较早启动税务数字化改革，并持续推进税务管理现代化。

目前，全国绝大多数税务申报业务已实现电子化办理。财政部门建设的Smart Data Finance信息系统整合了78个国家数据库，实现跨部门数据共享，提高了税务管理效率。

下一阶段，哈萨克斯坦还计划推出基于大数据和人工智能技术的AI-Salyq平台，利用人工智能进一步提升税收征管能力和风险分析水平，推动税务管理迈向智能化。

与此同时，哈萨克斯坦的特殊税收制度也为企业发展提供了较大的成长空间。目前，适用特殊税收制度的企业年营业额上限约为500万美元，使企业能够在较长发展阶段继续享受较为简化的税务管理政策。

从整体规模来看，哈萨克斯坦目前仍拥有中亚地区规模最大的税收体系，在财政收入、税收总额以及人均税收收入等方面均保持区域领先。

乌兹别克斯坦深化改革释放市场活力

近年来，乌兹别克斯坦持续推进税制改革，不断改善营商环境。

2026年，该国进一步提高了小微企业适用特殊税收制度的营业收入门槛，使更多企业能够享受简化税务管理政策。

目前，乌兹别克斯坦适用特殊税收制度的企业年营业额约为39万美元。随着改革不断推进，该国正努力营造更加稳定、便利的投资环境。

各国探索符合自身的发展路径

相比之下，吉尔吉斯斯坦采取更加稳健的发展模式，并未对《税法典》进行大规模调整，而是重点扩大特殊税收制度覆盖范围，持续完善数字化税务服务。

塔吉克斯坦则围绕重点产业推进税制改革。近年来，该国调整了车辆税制度，并扩大可再生能源项目税收优惠，同时正制定面向2030年的税收政策发展规划。

土库曼斯坦的改革相对谨慎，目前主要集中于完善税收征管程序、优化税务机关与纳税人之间的信息交互，尚未开展类似哈萨克斯坦的大规模结构性税制改革。

数字化成为区域共同趋势

综合来看，虽然中亚五国税制改革的重点和节奏各不相同，但数字化已成为共同的发展方向。

从电子报税到跨部门数据共享，从税务流程优化到人工智能辅助管理，各国正通过现代信息技术不断提升税务治理能力，为企业提供更加高效、透明的公共服务。

随着数字技术不断深入应用，中亚国家税制改革正从传统的税收管理模式迈向更加智能、高效的新阶段。专家认为，未来，持续推进数字化建设、提升行政效率、优化营商环境，将成为中亚各国税务现代化发展的重要方向，也将为区域经济增长和投资合作注入新的动力。