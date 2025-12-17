托卡耶夫总统隆重表彰能源行业工作者：强调节能与核电建设
（哈萨克国际通讯社讯）在总统府阿克奥尔达举行的隆重仪式上，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向能源行业工作者致以职业节日祝贺，并表彰为国家能源发展作出突出贡献的一批人士。
总统指出，在“工人年职业”框架下，国家正不断推动塑造尊崇劳动者的社会氛围。他还表示，能源行业对哈萨克斯坦具有战略意义。
“没有稳定能源供应，就不可能建成强大国家。在能源领域工作，就是为国家发展贡献力量。你们的工作成果惠及每一个家庭、每一位公民。为每户家庭提供光明与温暖，是责任重大的使命。我衷心感谢你们的辛勤付出。”托卡耶夫总统说。
总统强调，国家正快速发展经济与基础设施，开办现代化企业，迈入全面数字化与人工智能时代。
“哈萨克斯坦未来必须成为完全数字化国家。为此已启动大规模工作。阿斯塔纳成立国际人工智能中心，近期启用基于知名美国公司技术的超级计算机。将建设符合全球趋势的新数据中心与云计算基础设施。这对能源行业是重大考验。因此，必须彻底现代化能源领域。”总统说。
托卡耶夫总统回顾近年成就：过去六年电力产量增加160亿千瓦时，相当于卡拉干达州一年耗电量。目前全国电网接入237座总装机超25吉瓦电站，实际可用容量21吉瓦。系统措施显著提升能源设施与工程公用网络可靠性，上个取暖季技术故障下降27%，9座热电站脱离“红色”风险区，3座进入“绿色”区。
总统提醒，“以关税换投资”计划为企业资本维修吸引超9000亿坚戈私人投资，这一节奏绝不能放缓。
“未来任务是形成可靠现代化能源基础设施，为经济发展创造条件。政府已启动‘能源与公用事业现代化’国家项目，到2030年将重建至少200座设施、更新8.6万公里管网。政府须持续提升国家能源潜力，这是经济成功发展的关键。哈萨克斯坦应成为能源出口强国。”总统说。
总统列出近几年重点方向：
- 今年完成西部地区电网强化独特项目，连接西哈萨克斯坦、阿特劳、曼格斯套州能源环，并接入全国统一电网；
- 埃基巴斯图兹第二电站新建机组，第三电站建设即将启动，以消除国内电力短缺；
- 2026年现代化阿拉木图电站，降低空气污染、改善城市生态；
- 明年全面投产克孜勒奥尔达与突厥斯坦州燃气蒸汽联合循环电站；
- 到2035年投产总容量超26吉瓦新设施。
总统认为，鉴于哈萨克斯坦自然资源与生产潜力，不应从国外购买电力，这关乎国家安全。同时，必须高效利用煤炭优势（年产量超1.1亿吨），尽快转向现代“清洁煤”技术，提升电站效率。需在库尔恰托夫、科克舍套、塞梅、乌斯卡曼建设热电站，并全面引入“清洁煤”技术。
总统强调，可再生能源发展同样受重视：过去五年吸引近25亿美元投资，可再生能源占比超7%，并与全球顶尖公司建立伙伴关系。
托卡耶夫总统指出，全球正经历根本转折，启动核电站建设具有战略意义。
“巴尔喀什核电站及后续第二核电站将显著提升能源潜力，推动核能等重要领域新方向发展。核电站出现在哈萨克斯坦能源版图，标志经济迈向全新高质量阶段。全球能源资源激烈争夺，我们必须做好准备。国家将继续培养能源领域新一代专家，提升行业潜力。但公民也须负责任对待电力、热力与水资源——这些是生活必需品。应理性节约使用。这是对整个经济的共同要求。浪费不可容忍。哈萨克斯坦谚语‘节俭是财富之钥’并非空谈。我们应将其化为民族习惯，在社会形成全新文化。你们的辛勤工作是国家能源独立的不朽保障。在公正、清洁、强大的哈萨克斯坦，像你们这样的劳动者理应获得最高敬意。”总统说。
托卡耶夫总统为对能源发展作出重大贡献的一批人士颁发国家奖章，并与能源行业工作者合影留念。
【编译：木合塔尔·木拉提】