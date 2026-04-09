哈中氢能技术中心在阿尔法拉比哈萨克国立大学正式揭牌

据能源部新闻处介绍，该中心的建立，是哈萨克斯坦构建集基础科学、高等教育与实体生产于一体的现代化技术生态系统迈出的坚实一步。阿克肯杰诺夫在致辞中强调，与国际领先伙伴深度融合，将显著加速哈萨克斯坦能源行业转型升级。

—氢能产业是我国能源领域发展的战略方向之一。哈萨克斯坦2024年通过的相关发展愿景，为构建旨在推动经济脱碳的新兴产业奠定了基础。新成立的中心应成为培养新一代工程师、开展应用研究以及加速创新成果工业化应用的核心专业平台，-阿克肯杰诺夫表示。

作为该中心运作的务实基础，阿尔法拉比哈萨克国立大学、上海交通大学以及中国能源建设集团国际工程有限公司共同签署三方合作备忘录。该文件旨在开展大规模科学技术协作，并推动尖端技术解决方案转移。

根据协议，各方将开展联合研究、氢能技术测试以及启动实验性试点项目。各方特别关注科学发现的商业化进程，并将其整合至哈萨克斯坦境内工业项目中。此外，协议还明确了建立健全学术交流机制。

氢能发展是全球能源转型的核心要素之一。凭借丰富资源储备和可再生能源领域快速增长，哈萨克斯坦在该方向展现出巨大发展潜力。通过与中国技术领军者的伙伴关系，将有效巩固哈萨克斯坦在新兴能源市场中的地位，并加速工业创新应用进程。

【编译：阿遥】