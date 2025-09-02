国家元首与中国领导人深入探讨核能合作 支持中国人工智能全球合作倡议

能源领域合作亮点频现

托卡耶夫指出，哈萨克斯坦与中国在能源领域的合作正稳步推进。他介绍，在阿特劳州，中国石油化工集团公司（Sinopec）参与建设的年产125万吨聚乙烯工厂已开工，项目总投资达74亿美元。未来，计划由中国石油天然气集团公司（CNPC）参与，加速推进奇姆肯特炼油厂的现代化改造。

在可再生能源领域，哈萨克斯坦正与中国电力国际控股公司（China Power International Holding）和中国能源建设集团（China Energy）等领先企业合作，启动多个项目。此外，曼格斯套州一座装机容量160兆瓦的蒸汽燃气电站项目由中国华电公司（China Huadian Corporation）联合实施。

Фото: Акорда

托卡耶夫特别提到，哈萨克斯坦对引入中国核能技术和培养相关专业人才表现出了浓厚兴趣。

他表示：“我与习近平主席深入探讨了核能合作议题，双方一致认为两国应在该领域成为战略伙伴。我们计划吸引中国核工业集团有限公司（CNNC）参与相关工作。今天我将与该公司管理层会面。SANY集团也在我国市场积极开展业务，我对此表示感谢。发展传统能源是确保我国能源安全的关键途径，这些联合项目将进一步巩固我们的互利合作。”

Фото: "Alter Ego" жобасы

支持中国人工智能全球合作倡议

托卡耶夫高度评价中国在数字化领域的成就，并表达了深化合作的意愿。据专家预测，到2033年，全球人工智能市场规模将达5万亿美元，占全球技术产业的30%。

他表示：“我们支持中国发起的建立人工智能领域全球合作组织的倡议。昨天，我在天津参加上海合作组织峰会时公开表达了这一立场。”

Фото: Энергетика вазирлиги

哈萨克斯坦正系统推进数字经济发展，广泛推广人工智能技术应用。今年，哈萨克斯坦启动了中亚首个人工智能超级计算机，并开设了AlemAI国际人工智能中心。托卡耶夫特别提到“阿拉套城市”项目，旨在打造创新、加密产业和技术创业的区域枢纽。

“我们希望与中国企业密切合作。今天，中国建筑股份有限公司（China State Construction Engineering Corporation）将与哈方签署相关协议，我们对此全力支持。希望项目尽快开工。‘阿拉套城市’将作为一体化生态系统获得特殊地位。”

哈中企业家委员会推动合作

哈萨克斯坦-中国企业家委员会第八次会议2日上午在北京正式开幕。会议由托卡耶夫总统和中国国务院第一副总理、中共中央政治局常委丁薛祥共同出席，吸引了两国政府机构和商界逾500名代表，其中包括70多位中国大型企业负责人。

会上，中国国务院第一副总理丁薛祥、中国国际贸易促进委员会主席任洪斌、中信集团（CITIC Group）董事会主席、商务理事会联合主席奚国华，以及“萨姆鲁克-卡泽纳”国家控股公司董事长、哈中企业家委员会联合主席努尔兰·扎克波夫发表了讲话。

Фото: Акорда

值得一提的是，哈萨克斯坦原子能署署长阿勒玛斯阿达姆·萨特哈利耶夫此前曾表示，哈萨克斯坦计划建设的第二座核电站，可能将由一家中国企业承建。

【编译：木合塔尔·木拉提】