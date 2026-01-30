10:48, 30 一月 2026 | GMT +5
哈中签署埃基巴斯图兹绿色风能项目合作文件
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦能源部部长叶尔兰·阿克肯杰诺夫29日在阿斯塔纳会见了中国驻哈萨克斯坦特命全权大使韩春霖。
据外交部新闻处消息，会见中，双方强调，埃基巴斯图兹绿色能源项目进入实质性实施阶段，是落实两国政府间既有共识的具体体现，并重申了哈中战略伙伴关系的重要性。
经过多轮谈判，哈萨克斯坦能源部、中国国家电力投资集团以及巴甫洛达尔绿色能源有限责任公司正式签署了在帕夫洛达尔州建设装机容量为1吉瓦风电站的一揽子合作文件。
阿克肯杰诺夫在就协议签署发表评论时，特别强调了该项目在技术层面的先进性。
—该项目将为本地区经济吸引约12亿美元的直接投资。对我们而言，新电站配备储能系统具有极其重要的意义。这将有效平衡可再生能源生产中的自然波动，确保向国家统一电力系统提供稳定的电力负荷，-他强调。
据悉，位于埃基巴斯图兹市的该风电项目投产后，预计年发电量可达34亿千瓦时，并可减少约200万吨二氧化碳排放。这将为巩固哈萨克斯坦的能源平衡作出重要贡献。
该项目生动展示了哈中两国合作伙伴关系的高效性，也进一步表明哈萨克斯坦在能源领域积极引入前沿技术解决方案的坚定决心。
【编译：阿遥】