中俄贸易额五年来首次下降

据路透社援引中国海关总署数据，2025年两国贸易总额为1.63万亿元人民币（约合2010亿欧元），较2024年创纪录水平下降6.5%。其中，中国对俄罗斯出口下降9.9%，俄罗斯对中国出口下降3.4%。

专家分析指出，贸易额回落主要受多重因素影响：俄罗斯国内对中国汽车需求显著减弱，以及中国自俄罗斯进口的原油价格大幅下跌。

《莫斯科时报》援引盖达尔研究所数据报道，由于俄罗斯提高汽车回收费并导致汽车贷款利率大幅上升，2025年从中国进口的汽车数量同比减少近一半。与此同时，用于替代西方技术的中国设备对俄供应量也同比下降11%。

此前，中俄贸易额上一次出现下降是在2020年，当时主要归因于新冠疫情的冲击。

据俄罗斯国家石油天然气服务协会统计，俄罗斯对华出口商品以石油、天然气和煤炭为主，辅以铜及铜矿、木材、燃料和海产品。

中国对俄罗斯出口则主要包括汽车、拖拉机、计算机、智能手机、工业及专用设备，以及儿童玩具、服装和鞋类等消费品。

【编译：木合塔尔·木拉提】