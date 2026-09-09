哈中青年围绕能源合作与职业发展展开交流

（哈萨克国际通讯社讯）一场以“丝路青年：能源之光”为主题的青年交流活动日前在阿拉木图哈萨克斯坦—英国技术大学举行。来自能源行业和高校的青年代表围绕能源产业发展、人才培养以及哈中能源合作等话题展开交流。

活动期间，与会者重点讨论了青年人才培养和职业发展问题。目前，能源行业与高校正通过奖学金、专业培训和生产实践等方式，为年轻人进入能源领域创造更多机会。

来自西北原油管道有限公司、中哈原油管道有限公司、哈南天然气管道公司、中哈天然气管道合资公司及哈英技术大学的八位青年代表先后登台，围绕能源使命、跨国友谊、技术创新、成长共赢四大主题，讲述了中哈能源合作中的亲身经历与真切感悟。

数据显示，自2024年相关奖学金项目启动以来，已有多名青年获得在哈萨克斯坦—英国技术大学和中国石油大学学习的资助。目前，共有14名学生通过相关项目接受资助学习。

与此同时，每年还有50多名能源相关专业高校学生进入行业生产设施，参加生产实习和毕业实习，以积累实际工作经验。

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活动还围绕哈中能源合作展开讨论。与会者指出，两国长期以来在油气田勘探开发、管道运营以及能源运输和供应等领域保持合作。

与会代表认为，对于年轻一代而言，能源产业发展不仅意味着新技术和新的职业技能，也为参与国际合作项目、开展跨文化交流以及建立国际化职业联系提供了更多机会。

此次活动也是哈萨克斯坦油气行业从业者日系列活动之一。