议员建议重新审视青少年刑责年龄：从14岁降至12岁

在发言中，马格拉莫夫以英国为例，指出英国已经重新审视了刑事责任的起始年龄。他强调，学校是孩子融入社会的第一步，教师有能力提前预防和制止青少年的不良行为。

-暴力必须被铲除，但当前的情况是，青少年施暴者由于年龄原因不受惩罚。或许，我们立法者应效仿英国，重新审视刑事责任的起始年龄，并对某些犯罪，例如强奸罪，将责任年龄从14岁降低至12岁。-他表示。

马格拉莫夫建议就此问题参考国际惯例。他还提到，日本文部科学省成立了一个专门的反欺凌委员会，其工作旨在提高成年人对为儿童创造安全环境的责任意识。

此外，马格拉莫夫建议将未成年人的法律教育作为一种特殊的预防手段，并加强对未成年人的宣传教育。他认为，缺乏统一的道德、法律和其他社会保护形式，导致了青少年犯罪行为的形成。社会中发生的不良事件、校园欺凌以及其他形式的暴力会直接影响青少年的心理和行为发展。

【编译：阿遥】