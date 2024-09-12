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    09:47, 12 9月 2024 | GMT +6

    议员建议重新审视青少年刑责年龄：从14岁降至12岁

    议员建议重新审视青少年刑责年龄：从14岁降至12岁
    Фото: pixabay.com

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议员马格拉姆·马格拉莫夫在11日的议会会议上提出，应降低部分犯罪的刑事责任法定年龄，特别是针对强奸罪。他建议将刑事责任年龄从14岁降低至12岁。

    在发言中，马格拉莫夫以英国为例，指出英国已经重新审视了刑事责任的起始年龄。他强调，学校是孩子融入社会的第一步，教师有能力提前预防和制止青少年的不良行为。

    -暴力必须被铲除，但当前的情况是，青少年施暴者由于年龄原因不受惩罚。或许，我们立法者应效仿英国，重新审视刑事责任的起始年龄，并对某些犯罪，例如强奸罪，将责任年龄从14岁降低至12岁。-他表示。

     

    马格拉莫夫建议就此问题参考国际惯例。他还提到，日本文部科学省成立了一个专门的反欺凌委员会，其工作旨在提高成年人对为儿童创造安全环境的责任意识。

    此外，马格拉莫夫建议将未成年人的法律教育作为一种特殊的预防手段，并加强对未成年人的宣传教育。他认为，缺乏统一的道德、法律和其他社会保护形式，导致了青少年犯罪行为的形成。社会中发生的不良事件、校园欺凌以及其他形式的暴力会直接影响青少年的心理和行为发展。

    【编译：阿遥】

    标签:
    议会下院 犯罪
    Ерлан Мазан
    编译
    Ерлан Мазан
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