    08:47, 31 10月 2025 | GMT +5

    中印土德韩跻身前五——哈萨克斯坦旅游业势头强劲

    哈萨克国际通讯社讯）2025年前9个月的数据显示，国际社会对哈萨克斯坦的关注度不断提升。

    Туризм
    Фото: pexels

    据国家安全委员会边防局统计，今年1月至9月，入境哈萨克斯坦外国游客数量超过1220万人次，比去年同期增加73万人次。

    来自非独联体国家的游客数量显著增长。入境游客数量排名前五的非独联体国家为：中国、印度、土耳其、德国和韩国。

    中国
    前9个月，来自中国的游客超过69.3万人次，比2024年同期增长42%。这种增长得益于免签政策的实施、直航航班的增加，以及哈萨克斯坦旅游潜力在中国市场上的积极推广。如今，哈萨克斯坦正在成为中国游客——无论是团队游还是个人游——的热门目的地。

    印度
    2025年1月至9月期间，来自印度的游客约为11.3万人次，高于去年同期的10.6万人次。

    土耳其
    同期，来自土耳其的游客超过10.3万人次。入境人数增长得益于两国之间稳定的航空联系，以及日益紧密的文化和经贸往来。

    德国
    2025年前9个月，来自德国的游客达8.1万人次。多样的民族旅游资源、独特的自然景观和丰富的历史文化遗产成为吸引德国游客的重要因素。

    韩国
    来自韩国的游客数量同比增长25%，达到4.13万人次。韩国游客频繁选择哈萨克斯坦作为旅行目的地，受益于直飞航班、免签政策，以及对哈萨克斯坦自然风光、文化传统和民族美食的浓厚兴趣。

    【编译：阿遥】

