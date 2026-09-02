哈中探讨加强人工智能、科技成果商业化等领域合作

（哈萨克国际通讯社讯）科学和高等教育部代理部长萨亚萨特·努尔别克9月2日会见了由中国科学技术协会分管日常工作的副主席贺军科率领的代表团。

中国驻哈萨克斯坦大使韩春霖、中国科学技术协会培训和人才服务中心主任王书瑞、中国陕西省科学技术协会常务副主席李豫琦出席会谈。

会谈期间，萨亚萨特·努尔别克介绍了科学和高等教育部正在推进的重点改革举措，这些改革旨在进一步发展和巩固哈萨克斯坦高等教育和科学体系。此外，双方还重点讨论了教育中心建设前景。该中心有望成为中亚地区扩大国际教育和科研合作的重要平台。

贺军科介绍了中国科学技术协会的工作以及主要项目。中国科协是由中国科学家和工程师组成的非营利性非政府组织。目前，中国科协及其所属机构已加入250多个国际科学技术组织。

会谈中，双方就哈萨克斯坦科学和高等教育部与中国科协未来合作的重点方向进行了讨论。具体包括促进学术交流、实施科技领域联合项目，以及在普及科学知识、发展科学教育和提高公众科学素养等方面加强合作。

与此同时，双方还重点探讨了制定科学与人文交流领域共同协议的可能性，并讨论了落实相关倡议的途径，以加强两国科学家、研究人员和专业技术人员之间的专业与学术联系。

萨亚萨特·努尔别克提议，进一步研究和完善互派科研实习、人工智能、科技成果商业化以及工程领域人才培养等方向的合作。

值得一提的是，8月28日，"阿尔法拉比与孔子：伟大思想家的对话"雕塑揭幕仪式在阿斯塔纳国际大学校园内的北京语言大学分校举行。