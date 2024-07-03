哈中领导人举行大范围会谈 就不断深化各领域全面合作达成共识

除两国总统外，哈中两国官方代表团成员也出席了会晤。

哈萨克斯坦总统在会上强调指出，哈方高度评价中国国家主席此次对哈萨克斯坦进行的国事访问，将其视为深化哈中永久全面战略伙伴关系的重要努力。

托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦始终高度重视加强两国睦邻友好和百年友谊。经过双方的共同努力，哈中之间建立了堪称典范的国家间合作关系。

- 我们可以自信地说，两国关系已进入新的发展“黄金时期”。两国关系为经济社会可持续发展、改善两国人民福祉作出了重要贡献。去年双边贸易额突破410亿美元。这是一个记录指标。目前正在实施的联合投资项目有45个，涵盖工业、能源、交通运输、绿色经济、农业等领域，总投资达到了145亿美元。与此同时，两国人文交流互动也在逐年变得活跃。尊敬的主席，我想强调，所有这些成就的成功实现都得益于您个人的支持。- 托卡耶夫总统说。

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国家元首指出，哈萨克斯坦支持中国的和平倡议，并高度赞赏中方为建立基于国际法和《联合国宪章》主要原则的公正世界秩序所发挥的主导作用和重大贡献。

- 我们愿本着建设性精神支持您关于构建“人类命运共同体”的倡议，同时，哈方支持“一个中国”政策的立场将不会发生变化，并将始终支持合作打击恐怖主义、分裂主义、极端主义等“三股势力”。- 托卡耶夫说。

哈萨克斯坦总统还表示，哈方赞赏中方一贯主张尊重世界各国主权和独立的立场。

托卡耶夫指出，中国已是哈萨克斯坦最大的贸易伙伴。当下正在努力实现将双边贸易额翻一番的目标。中国在对哈经济的投资额方面也处于领先地位，并在接下来的15年里将有望达到240亿美元。

- 两国之间已经实施了相互免签制度。现在正值“中国的哈萨克斯坦旅游年”。这一切都为加强两国各领域合作注入了新的动力。- 托卡耶夫说。

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中国国家主席强调了哈萨克斯坦的高速发展给他留下的深刻印象，并表示相信哈萨克斯坦人民在托卡耶夫总统领导下将建设更加强大、更加繁荣的新哈萨克斯坦。

- 依托古老的“丝绸之路”而建立起来的、延续了千年的哈中友谊正在不断深化当中。两国建交32年来，经过不断的合作，双边关系已经提升到前所未有的永久全面战略伙伴关系水平。这一切，都基于永恒的友谊、互信和合作。我想强调的是，无论国际局势如何风云变幻，我们对维护双方之间的友情、发展全方位合作的决心、在重大问题上相互支持的态度、完成国家发展任务的信心都绝对不会发生变化。- 习近平说。

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中国国家主席表示，他支持哈萨克斯坦以中等强国的身份，在国际舞台上发挥建设性的作用。

会议期间，双方就电子商务、汽车及零部件生产、交通运输与物流、能源、农业、金融、旅游等领域投资合作的发展前景等进行了讨论。

两国领导人强调指出，振兴贸易和投资合作的适当机制是存在的，并确认哈萨克斯坦和中国政府将全力支持现在和未来商业项目的成功实施。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和习近平还就深化地区间合作和人文领域合作交换了意见。

托卡耶夫总统表示，他支持在阿斯塔纳开设北京语言大学分校和“鲁班工坊”，并强调扩大两国在科教领域的合作符合两国利益。

【编译：木合塔尔·木拉提】