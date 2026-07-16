哈中上半年货运量达1870万吨 同比增长9%

（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦交通部消息，2026年1月至6月，哈萨克斯坦与中国之间货物运输量达到1870万吨，同比增长9%。

交通部表示，哈中双向货运均保持增长态势。

数据显示，今年上半年，中国至哈萨克斯坦方向运输货物700万吨，同比增长9%；哈萨克斯坦至中国方向运输货物1170万吨，同比增长10%。其中，出口至中国的货物（包括矿石、配合饲料、黑色和有色金属、粮食、石油及石油制品等）达850万吨，同比增长20%。

交通部指出，货运量持续增长得益于两国铁路部门的系统协作。双方持续推进边境基础设施建设，提升口岸通行能力，为进一步扩大跨境货运规模创造有利条件。

其中，多斯特克口岸对货运增长贡献显著。今年上半年，经该口岸运输货物1060万吨，同比增长15%；其中出口货运量达540万吨，同比增长15%。

交通部介绍，自1990年启用以来，多斯特克站已成为哈中铁路货运的重要枢纽。经过多年发展，两国边境两侧已建成现代化基础设施和货运枢纽，如今该站已发展成为融合丰富经验、传统优势与现代技术的大型交通枢纽。

与此同时，阿腾科里口岸货运也保持增长。今年上半年，经该口岸运输货物810万吨，同比增长2%；出口货运量达到310万吨，同比增长29%。

交通部表示，凭借优越的战略区位，阿腾科里已成为连接亚洲与欧洲国际运输走廊的重要节点。现代化的换装设施、较高的通行能力以及全天候作业机制，保障了跨境货物流通顺畅，也为国际货运规模持续扩大奠定了基础。