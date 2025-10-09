世卫组织：重建加沙医疗体系需耗资70亿美元

巴尔希在第七十二届东地中海地区区域委员会会议前夕举行的记者会上指出，历经两年战火，加沙地平线上终于显现一缕曙光——这场冲突可能即将落幕。

但她警告，停火绝不意味着苦难的终结，随之而来的将是另一场艰巨斗争——重建千疮百孔的医疗系统，将数十万民众从饥荒与绝望的悬崖边缘拯救回来。

她强调，当务之急是实现从紧急救援到长期重建的战略转变，因为重建加沙医疗体系不仅是为了挽救生命，更是为了重铸人类尊严、恢复社会稳定、点燃未来的希望之光。

巴尔希指出，当前首要任务是恢复加沙医院系统的运转。当地36家医院中仅有14家维持部分运营，这些机构普遍面临电力持续短缺、清洁用水供应不足、基本药物严重匮乏、医疗设备损坏及基础设施遭受重创等系统性困境。

她强调，作为当地医院和救护车唯一的燃料供应方，世卫组织已向加沙输送1700万升燃料，艰难维持着外科手术、新生儿监护和疫苗冷链等关键医疗服务的运行。但目前的支援规模仍远远无法满足实际需求。

在全力修复医疗系统的同时，巴尔希呼吁国际社会立即应对日益严峻的饥饿与营养不良危机。她表示：“当地巴勒斯坦卫生部门报告显示，自今年1月以来已有455人——其中包括151名多数未满五岁的儿童——因营养不良丧生，我们必须承认，应对行动太过迟缓。”

她表示，在加沙176所初级卫生保健中心中，仅约三分之一维持部分服务功能。

巴尔希指出，加沙地带的医护人员——医生、护士和急救员，日夜承受着身心的极度疲惫与不断失去同仁的伤痛。自2023年10月以来，已有超过1700名医疗卫生工作者不幸殉职。那些仍在岗位坚守的医务工作者，亟需国际社会提供人身安全保障、持续薪酬支付以及心理社会支持。

巴尔希表示，恢复加沙医疗体系关乎紧急人道响应、早期恢复与长期系统重建。进行这一投资是实现“健康促和平”不可或缺的基石，对恢复地区稳定具有深远意义。

捐助方应采取双轨支持策略：一方面继续提供应对即时人道危机的紧急援助，另一方面也必须建立灵活、可预测且持续多年的融资机制，为系统性重建提供稳定支撑。

在重建方向上，国际社会应秉持“重建更优”原则。未来的加沙医疗卫生系统不应只是恢复原状，而必须构建得比战前更具韧性、更注重公平、更能够可持续运行。

巴尔希强调，在持续不断的空袭与供电中断中，世卫组织始终坚守加沙，持续开展人道主义医疗援助。

她表示，该组织已做好全面准备，将全力支持加沙医疗卫生系统开展灾后应急响应并推进长期重建。

应对挑战，协调共同行动

巴尔希表示，下周各国卫生部长、政策制定者及区域卫生负责人将齐聚开罗，出席第七十二届东地中海地区区域委员会会议。她指出，本次会议既将展示本地区公共卫生领域取得的诸多成就，也将聚焦当前全球卫生体系面临的特殊挑战。

巴尔希指出，冲突局势、气候变化、经济脆弱性与空前规模的人道主义危机相互叠加，正使本已脆弱的各国卫生系统面临极限压力。而国际援助资金的削减，可能进一步加剧这一困境，其负面影响目前已初现端倪。

会议议程统筹兼顾迫在眉睫的生命救援任务与面向长远的体系改革，整体框架以《区域战略运营计划》为基础，并重点围绕提升药物可及性、加强卫生人力建设、应对药物滥用这三大旗舰倡议展开。

此外，会议还将审议四份关键技术文件及相关决议，并正式启动"气候变化与健康"区域磋商机制。

巴尔希表示，各国卫生部长将讨论一项重要决议草案，其目标包括：到2030年将从未接种过任何疫苗的"零剂量"儿童数量减少一半，并承诺在本区域彻底消除风疹及先天性风疹综合征。

另一项决议旨在推动各国将姑息治疗全面纳入国家医疗卫生体系的核心组成部分。

巴尔希指出，东地中海地区当前正面临16起并行突发卫生事件，超过1.15亿人急需人道主义医疗援助，其承担的任务量已占全球卫生救援总需求的三分之一。

她强调，实验室安全长期以来一直是区域卫生安全的薄弱环节。治理薄弱、监管分散及培训不足使相关设施极易发生事故或被滥用。

巴尔希呼吁着力应对气候危机对东地中海地区健康造成的严重影响。沙尘暴、极端高温、洪涝灾害及水资源短缺正在重塑该地区的健康图景，持续加剧卫生系统的脆弱性。

她还表示，本次会议将推动通过一项乳腺癌防控区域行动倡议——该疾病已成为困扰本地区女性最严重的恶性肿瘤。