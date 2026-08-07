卫生部：重症先天性疾病新生儿死亡率五年下降逾三倍

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦卫生部表示，过去五年，该国患有严重先天性疾病的新生儿死亡率由22%降至6.9%，下降逾三倍；术后存活率提高至93%。

据介绍，目前哈萨克斯坦每年为约1400名新生儿实施手术，全国各地区围产期中心均可提供相关专科医疗服务。

卫生部表示，在胎儿被诊断出患有先天性畸形后，孕妇将被转诊至专业围产期中心，制定妊娠管理方案、分娩时间及方式，并提前组建医疗团队，为新生儿出生后立即实施救治做好准备。

目前，现代产前诊断技术可在孕18至20周发现多种先天性疾病，为新生儿出生后尽早接受手术治疗创造条件。

自2025年8月起，哈萨克斯坦实施“Аналар саулығы”（母亲健康）孕前健康计划，目前项目覆盖率已达54%，女性可免费接受10项基础检查。

自2024年以来，全国胎儿保护中心设立“一日诊疗门诊”，使产前筛查覆盖率提高10%，先天性疾病检出率提高12%，儿童残疾率下降8%。

哈萨克斯坦还积极发展胎儿外科技术，在阿斯塔纳和阿拉木图专业医疗中心开展部分胎儿宫内手术，目前已完成39例相关手术。

目前，全国约三分之一的新生儿手术采用微创方式实施。自2022年以来，哈萨克斯坦还开始应用体外膜肺氧合技术救治重症呼吸衰竭患儿。

卫生部表示，近年来，哈萨克斯坦医生率先在中亚成功完成新生儿罕见肝脏肿瘤手术。2022年和2024年实施相关手术后，患儿均顺利康复出院。

目前，哈萨克斯坦先天性膈疝患儿存活率达到80%至90%，食管闭锁患儿存活率达到85%至95%，腹裂患儿存活率超过90%；随着诊疗水平不断提升，早产儿坏死性小肠结肠炎死亡率也下降了2.5倍以上。

卫生部表示，未来将继续推进3D建模、遗传技术、远程医疗等先进技术应用，并进一步提高各地区高科技医疗服务的可及性。