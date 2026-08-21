哈中拓展航天合作 哈专家在华学习卫星监测与灾害预警技术

（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦人工智能和数字发展部新闻处消息，哈萨克斯坦国家航天公司（Kazakhstan Gharysh Sapary，简称 KGS）工程师近日赴中国参加国际培训项目，学习气候监测、灾害预防以及卫星数据应用等相关技术。

该公司航天系统部门工程师德米特里·丘马琴科和古丽娜尔·比谢纳利娜与来自其他国家的专家共同参加培训。

培训期间，哈方专家系统学习了气候变化监测、自然灾害预警、卫星数据处理以及气象技术应用等内容，并了解了中国“风云”系列气象卫星和与“妈祖”（MAZU）智能预警系统的实际应用经验。

Фото: ҚР Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі

培训项目包括专题讲座、实践课程、技术交流以及赴相关专业机构实地考察等。

参与培训的专家表示，此次项目的重要成果之一，是更加深入地了解如何将相关新技术应用于实际工作。卫星监测在自然资源和农业用地监管、危险自然现象预测等方面具有重要作用。

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对于国土面积广阔的哈萨克斯坦而言，加强地球遥感数据领域专业人才培养具有战略意义。遥感技术能够减少对地面基础设施的单一依赖，并有助于快速获取大范围区域的信息。

此次合作是在2026年7月哈萨克斯坦总统访华期间达成的有关合作共识框架下推进的。双方此前同意进一步加强航天技术、数字化、人工智能和生态环境监测等领域的合作。