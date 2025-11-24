哈中携手共同开发特色资源优化产业结构升级

此次合作不仅填补了哈萨克斯坦现代化现代化中药精深加工领域的产业空白，更将成为“一带一路”倡议框架下中哈医药产业与特色资源开发协同的标杆性实践。

项目聚焦哈萨克斯坦本土中药材精深加工，深度整合哈国得天独厚的优质生物资源禀赋，联动阿斯塔纳国家医学中心及中国多所985顶尖医学院校的科研临床资源，构建“研发-生产-临床-应用”一体化产学研医全产业链体系，创立完整哈药体系。项目依托中国医药和医疗资源，把成熟的技术和产品引入哈萨克斯坦，提高哈萨克斯坦整体的医疗水平，同时科学合法的对哈萨克斯坦的野生珍稀动物药材资源有序开发，形成产品，推广到全世界。

哈萨克斯坦野生动物委员会主席达尼亚尔·图尔哈姆巴耶夫表示：“此次合作是本土特色资源向高附加值产业转化的关键抓手，将推动医药产业从资源依赖向技术驱动升级，健全哈国本土医药供给体系，为中亚地区特色医药产业化树立示范标杆。”

财通国际集团公司董事长刘浩强调：“多年来，财通集团深耕新疆和中亚地区，在黄金矿产、石油开采、粮油深加工和动植物药材四大板块坚持耕耘，实现中哈资源与产业优势精准对接，既助力哈国中药产业跨越式发展，更构建“一带一路”跨境产业协同的可复制模式。为今天与哈国深化技术研发与市场拓展协同，奠定了坚定的基础。相信不久的将来，集团和哈国政府将共拓全球医药产业新空间，为中哈两国人民带来福祉。”