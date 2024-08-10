哈中文化交流：阿拜诗歌朗诵会在北京举行

哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫在致辞中指出，阿拜•库南巴耶夫对哈萨克人民的历史意义在于他的重要文化遗产和对下一代的训言。大使通过诵读阿拜的诗词，向听众阐述了阿拜的哲学思想。

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中国外交部欧亚司副司长刘江平在致辞中指出，2013 年 9 月，中华人民共和国主席习近平在纳扎尔巴耶夫大学演讲时引用了阿拜的经典诗句：“世界有如海洋，时代有如劲风；前浪如兄长，后浪是兄弟；风拥后浪推前浪，亘古及今皆如此”。

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活动期间，学生代表用哈萨克语和汉语朗诵了阿拜的诗词，北京民族乐团附属青年爱乐国乐团的艺术家们用哈萨克和中国传统民族乐器弹奏了阿拜的歌曲。著名歌手阿拉伊•阿依德尔汗和哈萨克流行歌手、“2021斯拉夫集市”国际大赛获奖者露西娅•拜杜肯诺娃也在朗诵会献上了精彩表演。

参加一年一度的“阿拜诗朗诵 ”活动已成为北京文学、艺术和艺术字爱好者的优良传统。

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参加此次活动的有驻华外交大使团代表、政府机关代表、中国学术界与创作界知识分子、哈萨克斯坦籍中国公民以及哈萨克斯坦和中国媒体记者。