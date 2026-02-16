掌握中文助力应急处置 阿斯塔纳消防员高效参与LRT工地火情救援

据悉，在救援行动中，由于现场有中国籍工作人员，语言沟通成为及时了解情况的关键因素。第23消防站消防员兼救援人员别伊比特·克兰通过中文与施工人员进行直接交流，迅速了解建筑内部状况，并引导现场人员撤离至安全区域。

紧急情况部门指出，语言障碍的消除使消防人员能够第一时间与外国公民建立有效沟通，显著提高了现场情况评估和救援决策的效率。

别伊比特·克兰能够熟练使用中文，在紧急情况下实现了准确、清晰的信息传递，为消防行动的协调开展以及人员安全保障创造了有利条件。这不仅提升了救援工作的整体效率，也有效保障了现场人员的生命安全。

在当前哈萨克斯坦境内的国际合作项目不断增多的背景下，掌握外语能力已成为应急救援人员的重要优势，有助于在突发事件中快速应对复杂情况，进一步提升应急处置能力。

【编译：木合塔尔·木拉提】