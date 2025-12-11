哈中文学研讨会在北京举行

本次会议由哈萨克斯坦作家联盟、哈萨克斯坦驻华大使馆、北京哈萨克斯坦文化中心以及以泽伊诺拉·萨尼克命名的文化基金共同主办。

会议以一场特别书展拉开序幕，展览主题聚焦哈萨克斯坦著名作家泽伊诺拉·萨尼克的文学创作。

Фото: Берик Табынбаев/Kazinform

哈萨克斯坦作家联盟主席梅列克·库尔克诺夫在开幕致辞中指出，文学交流在两国关系中的重要作用。他强调，当前会议在哈萨克斯坦首个、也是唯一的海外文化中心举行，具有象征意义。该文化中心是在长期外交努力和高层共识基础上成立的，今年9月开幕时，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫专程出席了揭幕仪式。

库尔克诺夫表示，无论是文化中心的成立，还是此次国际文学会议，都将推动两国文化联系及战略伙伴关系不断深化。

Фото: Берик Табынбаев/Kazinform

他强调，在全球化时代，优质翻译是文化交流最有效的方式之一。因此，提升翻译水平、系统发展翻译事业，以构建连接哈中文学的“精神之桥”，已成为一项紧迫任务。他指出，深化两国精神联系需要支持年轻译者，并推动这一领域的发展。

“文学是最细腻、也是最有力量的事业，它让人类更加接近。我们是文学的使者。我相信，这次访问将成为一项重要的文化与文学倡议，被写入历史并铭记于未来。”库尔克诺夫表示。

中国作家协会副主席吴义勤在发言中表示，两国文学合作正迈入新的阶段，并提出了进一步加强双边交流的建议。

Фото: Берик Табынбаев/Kazinform

会议还听取了多位嘉宾发言，包括哈萨克斯坦文化和信息部档案、文献和图书业务委员会主席鲁斯坦·阿里、企业家兼慈善家卡纳特·萨尼克、哈萨克斯坦作家联盟秘书、《Prostor》文学杂志主编法尔哈特·塔门达罗夫等。

会议期间，哈萨克斯坦作家联盟主席梅列克·库尔克诺夫与中国作家协会副主席吴义勤正式签署合作备忘录，标志着两国在文学领域的合作迈入更具战略性的阶段。

在主题为“哈萨克斯坦与中国作家：泽伊诺拉·萨尼克的创作”的全体会议环节，两国著名作家和文学研究者进行了深入交流。

哈萨克斯坦国家奖获得者、作家别克苏尔坦·努尔杰克乌勒回顾了哈中文学交流的历史，并介绍了泽伊诺拉·萨尼克的文学遗产。作家兼翻译家阿克巴尔·马吉特围绕两国翻译合作进行了主题发言。哈萨克斯坦国家奖获得者、作家卡迪尔别克·塞吉兹拜分析了独立以来哈萨克文学的发展历程。

在会议最后阶段，双方代表就扩大双边文学合作的方向交换了意见，探讨了未来合作的重点领域。

【编译：达娜】