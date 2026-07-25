哈中乌物流合作再添新成果：塔什干州将建设6万平方米现代物流仓储中心

（哈萨克国际通讯社讯）在哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦两国政府合作框架下，并根据两国元首达成的合作共识，哈中乌三方物流合作迈出新一步。由哈乌合资企业Silkway CA与中国铁建工程集团有限公司（China Railway Construction Engineering Group，CRCEG）组成的联合体日前签署EPC总承包合同，将启动乌兹别克斯坦塔什干州多功能物流中心二期建设项目，进一步完善连接中国、中亚和高加索地区的国际物流网络。

根据项目规划，二期将建设总面积约6万平方米的现代化仓储设施，包括一座面积为41,472平方米的A+级仓库，以及一座面积为18,432平方米的多功能冷链仓储中心。

冷链仓库将配备多温区智能温控系统，可同时满足从深度冷冻到短期冷藏等不同温度条件下的货物存储需求。同时，仓库还将采用货物自动化管理系统，实现库存自动统计，并按照货物入库时间进行智能分拣。

该物流中心一期工程于2026年3月启动建设，主要包括铁路基础设施、集装箱码头及仓储设施建设。

中国铁建工程集团担任项目一期和二期的总承包商，以确保两期工程在技术方案和建设标准上的连续性和统一性。项目主体建设计划于2027年完成。

该多功能物流中心位于塔什干州扬吉尤尔区（Yangiyul），总占地面积159.4公顷。

Silkway Central Asia项目是在哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦两国政府合作框架下实施的重要物流项目。项目运营方为Silkway CA合资企业，该企业于2025年3月成立，由哈萨克斯坦PTC Holding集团与乌兹别克斯坦国家铁路股份公司（“Ўзбекистон темир йўллари”）共同参与设立。

新建物流中心还将成为PTC Holding打造的跨区域物流网络的重要组成部分。该网络包括位于中哈边境的Dostyk TransTerminal集装箱码头，以及格鲁吉亚波季港（Poti）的Poti TransTerminal物流枢纽。

上述物流基础设施将共同承担连接中国、中亚、高加索地区和黑海沿岸国际运输走廊的货物集散和中转功能。随着塔什干州物流中心投入运营，乌兹别克斯坦的仓储和物流能力将进一步提升，也将为深化哈中乌三方物流互联互通、促进跨境贸易和区域供应链合作注入新动力。