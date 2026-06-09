中小企业贡献阿斯塔纳66%地区生产总值

为落实国家元首关于经济多元化的重要指示，阿斯塔纳持续保持着创业与工业领域的快速发展势头。

Фото: ҚР Үкіметі

阿斯塔纳市投资与创业发展局局长哈列勒·阿克姆詹诺夫指出，在阿斯塔纳吸引的投资中，有38.8%投向了物流与仓储领域，工业增长率则保持在7.6%。目前，全市共有24.6万个中小企业实体，带动了约56万名居民就业。该领域贡献了全市约66%的地区生产总值，并吸纳了阿斯塔纳约76%的经济活跃人口就业。

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—物流、工业以及传统的建筑业是目前增长动力最为强劲的领军行业。当前，中小企业实体贡献了全市地区生产总值的约66%，-阿克姆詹诺夫强调。

2026年，阿斯塔纳计划启动26个工业项目，总投资额达684亿坚戈，预计将创造1400多个就业岗位。截至目前，其中8个项目已投产，投资额为321亿坚戈，并已提供500个就业岗位。

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预计到今年年底，还将有18个工业项目投入运行，总投资额达363亿坚戈，这将进一步新增956个就业岗位。