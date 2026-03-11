哈萨克斯坦中小企业获得国家支持 就业人数达450万

数据显示，2025年第三季度，中小企业在国内生产总值（GDP）中的占比达到 40.5%，较2024年同期的 39.3% 提高 1.2个百分点，显示出该领域对经济增长的贡献持续扩大。

中小企业发展带来的最显著成效之一是就业机会的增加。目前，哈萨克斯坦中小企业部门共吸纳 450万人就业，同比增长 3.4%（2024年为437万人）。这意味着，全国 几乎每两名就业人员中就有一人从事与中小企业相关的工作。

与此同时，中小企业在商品和服务生产方面的贡献也显著提升。2025年第三季度，中小企业生产总额达到 73.1万亿坚戈，较2024年同期的 57.1万亿坚戈 增长 28%。

推动中小企业增长的重要因素之一是国家提供的多种金融支持工具，其中包括 贷款利率补贴和国家担保机制。相关项目由 “达穆”（Damu）创业发展基金 负责运营。

目前，政府利率补贴政策主要面向优先经济领域的小型企业。通过该机制，企业贷款利率约为 年利率13.2%，贷款期限最长 3年，单笔贷款最高额度 2亿坚戈。

2025年全年，通过利率补贴机制共有3373个项目获得支持，贷款总额达3657亿坚戈。受益行业包括 交通物流、制造业、贸易、教育、医疗、旅游、建筑、农工综合体以及服务业 等多个领域。

为进一步提升企业融资可获得性，政府还设立了多类担保基金。

其中，面向中小企业的担保基金支持融资规模最高70亿坚戈的项目，即使企业抵押不足，也可帮助其获得银行贷款。2025年，该工具共支持 3105个项目，融资总额 5092亿坚戈，其中 2825亿坚戈为政府提供的担保。

此外，针对大型投资项目设立的担保基金主要支持融资规模超过70亿坚戈的项目，并通过银行体系引入更多流动资金。2025年，该机制共支持 5个项目，融资总额 942亿坚戈，其中担保金额 218亿坚戈。

自2025年起，哈萨克斯坦还推出新的优惠融资计划“Orleu”，旨在进一步促进企业发展。该计划提供 12.6%的固定年利率，单一借款人或关联借款人群体最高可获得 70亿坚戈 融资。

该计划重点支持扩大生产、企业现代化改造、新增就业岗位以及推动经济多元化。优先支持的领域包括制造业、农产品加工、物流、教育和医疗等行业。

统计显示，2025年该计划共支持2278个项目，贷款总额达到5882亿坚戈。

【编译：达娜】