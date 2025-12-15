09:32, 15 12月 2025 | GMT +5
哈萨克斯坦中小企业对经济贡献度接近40%
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦政府正将落实国家元首关于大力推进中小企业发展的重要指示作为优先工作方向之一。得益于一系列扶持举措，近年来中小企业在国家经济中的作用持续增强。总理官网发布了有关2025年中小企业发展情况的相关信息。
国家元首在历次国情咨文中明确指出，中小企业应成为推动经济增长的重要引擎。国家统计局数据显示，目前哈萨克斯坦每五名劳动者中就有一人从事商业活动，中小企业在经济中的总增加值占比已接近40%，达到39.8%。
2025年第二季度，中等规模企业在国内生产总值中的增加值占比达到7.9%，高于上一年水平，表明中型企业板块持续巩固，其在价值创造中的作用不断增强。2022年至2024年间，中等企业增加值占比稳定在6.7%至6.9%之间，企业数量保持在3000家以上，显示出该群体的成熟度和稳定性。
目前，全国99.9%的经营主体为微型和小型企业，它们构成了经济的“活跃基础”，为440多万人提供就业岗位，较上一年增长3.9%。中小企业从业人员占全国经济活动人口的45.5%，在改善民生和稳定就业市场方面发挥着关键作用。
【编译：阿遥】