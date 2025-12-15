哈萨克斯坦中小企业对经济贡献度接近40%

国家元首在历次国情咨文中明确指出，中小企业应成为推动经济增长的重要引擎。国家统计局数据显示，目前哈萨克斯坦每五名劳动者中就有一人从事商业活动，中小企业在经济中的总增加值占比已接近40%，达到39.8%。

2025年第二季度，中等规模企业在国内生产总值中的增加值占比达到7.9%，高于上一年水平，表明中型企业板块持续巩固，其在价值创造中的作用不断增强。2022年至2024年间，中等企业增加值占比稳定在6.7%至6.9%之间，企业数量保持在3000家以上，显示出该群体的成熟度和稳定性。

目前，全国99.9%的经营主体为微型和小型企业，它们构成了经济的“活跃基础”，为440多万人提供就业岗位，较上一年增长3.9%。中小企业从业人员占全国经济活动人口的45.5%，在改善民生和稳定就业市场方面发挥着关键作用。

【编译：阿遥】