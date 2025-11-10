阿拉木图巩固“哈萨克斯坦旅游中心”地位 国际吸引力不断提升

2025年上半年，阿拉木图接待游客数量明显上升，仅第二季度便迎来了超过110万人次的游客，其中32.35万人为外国游客，81.65万人为国内游客。

在外国游客来源国中，印度（5.62万人）和中国（5.41万人）居前两位，其中来自中国的游客数量较去年增长了33.4%。此外，来自土耳其（1.79万人）、韩国（9 700人）、美国（9 600人）、阿联酋（6 700人）及德国（6 400人）的游客数量也占据较高比例。

Фото: gov.kz

旅游局指出，国际游客数量的增长主要得益于新航线的开通、与航空公司的合作备忘录签署以及在国际展会上的宣传推广活动。此外，在阿拉木图国际机场开展的多项促销活动也提升了城市形象，如品牌纪念品与旅游资料的发放、以及在新航线开通时推出的“甜蜜礼遇”赠礼活动等。

2025年，阿拉木图被CNN评选为“年度最佳旅游目的地之一”，并登上Booking.com的热门旅行趋势榜单，这进一步提升了城市在国际旅游市场的知名度与吸引力。

Фото: gov.kz

与此同时，阿拉木图还持续组织国际信息考察团（info-tours）及商务B2B洽谈会，积极与海外旅游机构建立合作关系。仅在五个大型国际展会上——广州GITF、上海ITB、首尔SITF、香港ITE及北京BITE，阿拉木图就与海外合作伙伴签署了150份合作协议。这些合作预计未来将吸引约15.9万名外国游客前来访问。

阿拉木图正逐步成为中亚地区最具吸引力的国际旅游目的地之一，凭借优越的地理位置、多样的文化体验及现代化的旅游基础设施，持续强化其“哈萨克斯坦旅游之都”的品牌形象。

Фото: gov.kz

Фото: gov.kz

【编译：达娜】