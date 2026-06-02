“语言宝库”中心举办专题研讨会 探讨人工智能时代哈萨克语发展路径

（哈萨克国际通讯社讯）6月1日，隶属于哈萨克斯坦科学和高等教育部语言政策委员会的沙亚赫梅托夫“语言宝库”国家科研实践中心（Ш. Шаяхметов атындағы «Тіл-Қазына» ұлттық ғылыми-практикалық орталығы）举行专题研讨会，围绕人工智能时代国家语言资源保护、文学遗产数字化以及哈萨克语在现代技术空间中的发展前景等议题展开深入讨论。

哈萨克斯坦作家联盟主席梅列克·库尔克诺夫（Мереке Құлкенов）率领多位知名作家、学者和青年研究人员出席活动，共同探讨如何在人工智能快速发展的背景下，更好地保护和传承哈萨克语语言资源与文学遗产。

科学和高等教育部副部长塔勒哈特·叶申库洛夫（Талғат Ешенқұлов）在开幕致辞中表示，推动哈萨克语数字化已成为国家层面的战略优先事项。

他说：

“人工智能已不再只是技术领域的工具，而正在成为直接影响语言、教育、科学、文化和精神文明发展的全新文明现象。”

Фото: «Тіл-Қазына» ұлттық ғылыми-практикалық орталығы

塔勒哈特·叶申库洛夫指出，高质量、大规模的数据资源是人工智能发展的基础。在这一背景下，“哈萨克语国家词汇库”国家信息系统的重要性日益凸显。根据科学和高等教育部相关命令，“语言宝库”中心被确定为该项目的实施运营机构。

活动期间，“语言宝库”中心董事长玛克帕勒·朱马拜（Мақпал Жұмабай）介绍了中心近年来取得的成果以及正在推进的新项目。

Фото: «Тіл-Қазына» ұлттық ғылыми-практикалық орталығы

其中，最受关注的成果之一是国产大型语言模型Til-Qazyna LLM的研发完成。目前，该模型已在Hugging Face平台向科研机构、技术开发者和学术界开放使用。

此外，中心还推出“文学数字资源库”和“文学作品语言教学适配”等项目，旨在通过现代技术手段推动文学遗产保护与语言教育创新。

与会嘉宾特别强调，在数字化环境下保持哈萨克语的自然表达特征、形象思维方式和文化内涵，文学作品仍然具有不可替代的重要作用。

Фото: «Тіл-Қазына» ұлттық ғылыми-практикалық орталығы

哈萨克斯坦人民作家托列恩·阿卜迪克（Төлен Әбдік）在发言中谈及民族文学遗产的精神价值及其长期保存的重要意义；哈萨克斯坦功勋活动家罗扎·穆卡诺娃（Роза Мұқанова）则围绕文学与新技术融合发展的深层意义分享了自己的见解。

阿勒丹·斯迈伊勒（Алдан Смайыл）、萨吾特别克·阿卜德拉赫马诺夫（Сауытбек Абдрахманов）、阿利别克·阿斯卡尔（Әлібек Асқар）、叶斯别尔根·阿劳哈诺夫（Есберген Алауханов）以及阿曼泰·沙里普（Амантай Шәріп）等知名作家也纷纷表示，人工智能的发展不仅依赖技术创新，同样离不开高质量文学作品和良好的语言文化基础。

活动最后，哈萨克斯坦作家联盟主席梅列克·库尔克诺夫高度评价“语言宝库”中心近年来开展的工作，并表示作家联盟高度关注哈萨克语在新技术环境中的发展前景，愿意为相关合作项目提供全力支持。

与会者一致认为，在人工智能快速发展的新时代，应为哈萨克语在数字和技术空间中实现自然、规范且具有竞争力的发展创造更加完善的条件，从而推动国家语言在全球数字化进程中实现更广泛应用。