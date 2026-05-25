“数据中心谷”项目扎实推进 计划培育本土AI生态体系

会上，副总理兼人工智能和数字发展部部长扎苏兰·马迪耶夫、哈萨克电信股份公司董事长巴格达特·穆辛分别汇报了项目实施进展，巴甫洛达尔州州长阿塞恩·拜汗诺夫则介绍了配套基础设施的准备情况。

目前，位于埃基巴斯图兹市的项目建设现场已完成测绘工作，工程地质勘察正在有序推进，模块化数据机房的基础坑洞开挖工作也已正式启动。施工现场已调配必要的工程机械设备及专业技术人员，项目预计将于2026年6月全面进入施工阶段。

会议期间，各方结合国际先进经验以及技术合作伙伴提出的要求，围绕电力能源保障、数据存储与处理能力、信息安全等关键方向，对相关技术方案进行了深入讨论。

人工智能和数字发展部目前已建立潜在合作参与方储备库，其中包括全球科技企业、超大规模数据中心运营商，以及在人工智能和云计算领域具有国际领先优势的企业。

根据项目规划，未来还将依托Alem.ai国际人工智能中心，协同建设本土人工智能生态体系，推动联合科研项目，并推出专项扶持计划，用于培养专业人才和支持人工智能初创企业发展。

会议最后，别克帖诺夫要求相关政府部门及发展机构进一步加快项目推进速度，确保各项工作按计划落实。