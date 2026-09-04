阿拉木图围产中心一个月内迎来两组三胞胎

据阿拉木图市公共卫生局消息，8月14日，27岁的阿拉木图市民莫丽德尔·苏伟提汗诺娃迎来了她的三胞胎宝宝，其中两名为男婴、一名为女婴。这是她第二胎。三个宝宝分别取名为阿伊罕、阿伊本和阿依扎，出生体重分别为1800克、1480克和1400克。

“得益于及时、专业的医疗救治，新生儿的病情得以稳定。在新生儿重症监护与强化治疗科接受治疗后，宝宝们已被转入高依赖性新生儿病区。目前，医护人员正在这里继续对他们进行观察和护理。”卫生局专家表示。

第二组三胞胎于8月31日在拉哈特·毕格勒迪耶娃家中出生。三名婴儿在孕32周时通过剖宫产提前来到世上，为这个家庭添了两名女婴和一名男婴。父母为孩子们取名为阿赫梅特、哈丽玛和阿米娜。男婴出生体重为1998克，两名女婴的体重分别为1412克和1347克。

“目前，三名婴儿正在重症监护与强化治疗科医生的密切监护下。他们正在接受必要的医疗救治，并通过CPAP呼吸支持设备接受无创呼吸支持。”卫生局代表称。

据医生介绍，目前的首要任务是稳定孩子们的病情，帮助他们逐渐恢复体力并增加所需体重。待孩子们的身体状况稳定后，院方计划安排他们出院回家。

总体而言，自2026年年初以来，阿拉木图围产中心已有四组三胞胎出生，前两组三胞胎分别于今年1月和2月出生。