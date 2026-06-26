哈萨克斯坦重要民生食品价格涨幅降至1.8%

—年度食品通胀率已连续五个月呈现放缓态势。2024年12月，该指标为13.5%，到今年5月已降至10.7%。与此同时，5月份食品类商品价格环比仅上涨0.4%，低于非食品类商品和有偿服务价格的涨幅，-昭特克巴耶夫表示。

他指出，为确保市场价格稳定，哈萨克斯坦政府目前正在实施一项涵盖93项具体措施的综合行动计划。

—我们持续监测欧亚经济联盟成员国价格走势、国际市场行情、对外贸易政策调整以及物流运输等因素，并及时采取相应的预防性措施。同时，国家对价格违法行为的监管力度也进一步加大。今年以来，有关部门已针对零售环节违规加价行为作出2247项行政处罚决定，罚款总额超过6300万坚戈，-他说。

此外，各地区工作委员会还查处了2070起非生产性中间商牟利以及零售加价幅度超过法定上限的违法案件。

昭特克巴耶夫最后强调，贸易和一体化部将继续依托电子发票系统开展大数据分析，进一步提升价格监测能力，精准识别价格违法风险，并依法严厉打击各类违规行为。