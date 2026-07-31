全国重要民生食品价格今年首次出现月度下降

据哈萨克斯坦贸易和一体化部消息，7月份，多种重要民生食品平均价格下降，包括土豆、西红柿、黄瓜、苹果、胡萝卜和鸡蛋等。

与此同时，食品价格涨幅已连续数月放缓。食品年度通胀率连续第六个月下降，从2025年12月的13.5%降至今年6月底的10.4%。

今年以来，重要民生食品价格指数累计上涨1.7%，明显低于去年同期的7.9%。

贸易和一体化部表示，这一变化与政府实施通胀管控和降低措施有关，包括加强市场监管、保障国内市场供应、支持本国生产商以及完善价格稳定机制等。

其中，监管重点之一是限制零售加价幅度，并减少商品供应链中的非必要中间环节。今年以来，因超过规定零售加价上限，相关部门已作出2709项处罚决定，罚款总额超过7000万坚戈。此外，177个非必要中间商被移出供应链。

数字化价格监管也在持续推进。今年以来，有关部门根据电子发票数据分析了近3万条商品供应链，发现超过4600项潜在违法风险。

为增加国内食品供应，各地区还通过稳定基金、“周转机制”等方式保障市场供给，并在蔬菜供应淡季为进口产品开辟“绿色通道”，同时通过远期采购合同保障早季蔬菜供应。

今年全国计划举办约9800场农产品展销会，目前已有约4600场举行。政府还要求地方进一步扩大相关活动，并研究在居民区附近举办小型展销会，提高食品供应便利度。

此外，政府继续通过优惠贷款、降低重要民生商品及其原材料铁路运输费率，以及为相关食品生产企业提供优惠电价等方式支持本国生产商。