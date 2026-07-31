哈中企业将在哈萨克斯坦西部勘探7000米超深井

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦国家石油天然气公司（KazMunayGas，KMG）与中国石化集团（Sinopec Group）正推进西哈萨克斯坦州“别列佐夫斯基”勘探项目，计划钻探一口深达7000米的超深勘探井，将成为哈萨克斯坦最深的井之一。

据KMG消息，公司董事会主席阿斯哈特·哈森诺夫在北京工作访问期间，与中国石化集团董事长侯启军举行会谈，双方就多个合作项目进展及进一步扩大合作进行了讨论。

中国石化是KMG在西哈萨克斯坦州“别列佐夫斯基”勘探项目的战略合作伙伴。双方各持项目50%权益，勘探阶段由中方出资。

根据工作计划，今年年底前将启动总长900公里的二维地震勘探。完成二维地震勘探后，还计划开展面积300平方公里的三维地震勘探，为超深井钻探进行更加详细的前期规划。

Фото: АО НК «КазМунайГаз»

按照项目最低工作计划，未来将钻探一口深度7000米的复杂超深井，建成后将成为哈萨克斯坦最深的井之一。中国石化同时表示，有兴趣进一步参与KMG其他地质勘探项目。

会谈还讨论了年产125万吨聚乙烯项目建设进展。目前，项目两套关键工艺装置——裂解装置和聚合装置正在施工，首批大型设备已运抵项目现场，整体建设进度超过34%，各项工作按计划推进。

KMG表示，中国石化正将其相关技术和项目经验应用于这一哈萨克斯坦大型制造业项目。依托其贸易和物流体系，未来产品有望进入中国及东南亚等重要市场。

双方还讨论了合资企业“Kazakhoil Aktobe”的生产发展计划。根据增产战略，企业计划到2028年将石油产量从目前的50万吨提高至80万吨，并通过钻探新的垂直井、定向井和水平井等方式，引入现代地质和工程技术解决方案。

此外，双方就碳捕集、利用与封存（CCUS）技术领域的合作机会交换意见。KMG表示，希望成立联合工作组，借鉴中国石化相关经验推进合作项目。