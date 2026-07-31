中亚旅游业强势崛起：哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦竞逐全球旅游市场

（哈萨克国际通讯社讯） 近年来，受新冠疫情、地区冲突、经济波动以及地缘政治变化等多重因素影响，全球旅游业格局持续调整，国际游客流向和消费方式发生深刻变化。面对新的市场环境，各国纷纷加大旅游业投入，通过完善基础设施、开发特色旅游产品、提升交通便利化水平和优化旅游服务，不断增强自身对国际游客的吸引力。

在全球旅游市场竞争日趋激烈的背景下，中亚正成为一支不可忽视的新兴力量。近年来，哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦持续将旅游业作为经济发展的重点领域，不断增加投资、完善基础设施、提升国际推广力度，区域旅游竞争力显著增强。

世界旅行和旅游理事会（World Travel & Tourism Council，WTTC）最新发布的数据显示，2025年，中亚旅游业在经济贡献、就业增长、国际游客消费和旅游投资等多项核心指标上的增速均位居全球前列。这表明，中亚不仅完成了疫情后的快速复苏，也正逐步由区域性旅游市场成长为全球旅游产业的重要新兴增长极。

中亚旅游业增速领跑全球

尽管中亚旅游市场总体规模仍无法与欧洲、北美或东亚等成熟旅游市场相比，但从增长速度来看，这一地区已成为全球旅游业发展最快的区域之一。

WTTC数据显示，2025年，中亚旅游业对地区国内生产总值（GDP）的综合贡献同比增长17.7%，位居全球首位。相比之下，东北亚增长8.7%，东南亚增长7.6%，均明显低于中亚。

就业增长同样保持强劲势头。

2025年，中亚旅游业就业岗位同比增长9.5%，成为全球旅游就业增长最快的地区；同期，撒哈拉以南非洲增长4.8%，北非增长4.6%。

国际游客消费增长更加突出。

反映外国游客在目的地消费规模的国际游客支出（Visitor Exports）指标显示，2025年，中亚同比增长26.4%；同期，东北亚增长10.6%，大洋洲增长8.3%。

与此同时，旅游投资也保持快速增长。

2025年，中亚旅游业投资同比增长12.4%，跻身全球旅游投资增速最快的前三大地区。

一系列数据表明，中亚旅游业不仅已全面走出疫情影响，更进入快速发展阶段。旅游业对经济增长、就业、国际游客消费以及资本投入的带动作用持续增强，区域整体竞争力不断提升。

Фото: Kazinform

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旅游业对经济贡献持续扩大

随着旅游业持续发展，其在中亚经济中的地位也不断提升。

WTTC数据显示，2025年，中亚旅游业创造经济增加值201亿美元，占地区经济总量的4.3%。

相比疫情前的2019年，当时旅游业经济贡献为158亿美元，占地区经济总量的4.5%。

六年来，中亚旅游业经济规模按金额计算增长27.1%。

与此同时，旅游业占地区经济总量的比重则由4.5%小幅下降至4.3%。

这一变化并不意味着旅游业发展放缓，而是反映出2019年至2025年间，中亚整体经济增长速度高于旅游业增速。因此，尽管旅游业规模持续扩大，其在整体经济中的占比仍出现轻微回落。

不过，未来这一趋势有望发生变化。

WTTC预计，2026年，中亚旅游业对地区经济的综合贡献将进一步增至217亿美元，占地区经济总量的比重有望提高至4.7%。

这意味着，未来旅游业不仅将在规模上继续扩大，其在地区经济中的重要性也将进一步提升。

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旅游业成为重要就业引擎

除了带动经济增长，旅游业也正在成为中亚吸纳就业的重要产业。

2025年，中亚旅游业共提供约170万个就业岗位，占地区就业总人数的5.8%。

从近年来的发展趋势来看，旅游业就业规模始终保持增长态势。

2019年，中亚旅游业就业岗位约160万个，占地区就业人口的6.0%；到2025年，就业规模已增至170万个。

WTTC预计，2026年旅游业就业规模仍将维持在170万个左右，占就业人口的比重将升至5.9%。

长期来看，旅游业对就业市场的重要性还将进一步增强。

根据预测，到2036年，中亚旅游业就业岗位有望增至220万个，占地区就业总人数的6.3%。这意味着，未来十年，该行业预计还将新增约40万个就业岗位。

换言之，目前中亚每17个就业岗位中，就有1个来自旅游业；随着产业持续发展，这一比例未来还有望进一步提高。

旅游业因此不仅是中亚创造外汇收入和推动经济增长的重要产业，也正在成为促进就业、增强经济韧性的重要支撑。

国际游客仍是中亚旅游市场消费主体

从旅游消费结构来看，国际游客仍是支撑中亚旅游市场发展的主要力量。

WTTC数据显示，2025年，中亚旅游消费总额中，外国游客支出约99亿美元，占64.3%；国内游客支出约55亿美元，占35.7%。

这意味着，目前中亚旅游市场近三分之二的消费来自国际游客，国际客源仍是推动区域旅游业增长的核心动力。

不过，WTTC长期预测认为，随着居民收入水平提高和区域交通条件持续改善，中亚国内旅游有望保持更快增长，未来旅游消费结构可能逐步发生变化，国内旅游市场的重要性将进一步提升。

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从出行目的来看，中亚旅游市场也呈现出鲜明特点。

2025年，休闲度假旅游（Leisure）占全部旅游消费的84.5%，商务旅游（Business）仅占15.5%。

这一消费结构说明，目前中亚旅游业的发展重点仍集中在休闲、度假和观光领域，而商务旅游市场仍有较大的成长空间。

与此同时，也意味着中亚在多个细分旅游领域拥有广阔的发展潜力，包括：

山地旅游和生态旅游；

文化历史旅游；

滨湖及度假旅游；

康养旅游；

美食旅游；

探险旅游等特色旅游产品。

随着旅游产品不断丰富，中亚旅游市场未来有望形成更加多元的发展格局。

区域内游客仍是中亚主要客源

除了消费结构外，游客来源也反映出中亚旅游市场的鲜明特征。

WTTC数据显示，2025年，中亚主要客源国分别为：

哈萨克斯坦，占29%；

乌兹别克斯坦，占22%；

俄罗斯，占20%；

吉尔吉斯斯坦，占19%；

中国，占2%；

其他国家和地区，占8%。

其中，哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、俄罗斯和吉尔吉斯斯坦四国合计贡献了90%的游客来源。

这一数据表明，目前中亚旅游市场仍具有明显的区域性特征，游客主要来自本地区国家及周边市场。

不过，这种区域集聚效应也意味着，中亚具备进一步打造统一旅游目的地的基础。

未来，若能够持续优化跨境通关流程，完善航空、公路和铁路交通网络，推出跨国旅游线路，并以整体形象向国际市场开展推广，中亚有望吸引更多来自世界各地的国际游客，进一步提升区域旅游竞争力。

中亚居民更青睐区域内旅游

不仅国际游客主要来自周边国家，中亚居民的旅游选择同样呈现出明显的区域化特征。

2025年，中亚居民最热门的旅游目的地依次为：

乌兹别克斯坦，占25%；

哈萨克斯坦，占23%；

吉尔吉斯斯坦，占18%；

俄罗斯，占16%；

土耳其，占6%。

可以看出，乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦不仅是中亚最大的客源市场，也是本地区居民最常选择的旅游目的地。

这一双向流动格局进一步巩固了两国在区域旅游市场中的核心地位，也说明中亚旅游市场目前仍主要依托区域内部需求驱动发展。

与此同时，这种高度互联的旅游流动，也为建设统一的中亚旅游市场提供了良好基础。

中亚旅游竞争格局正在重塑

长期以来，乌兹别克斯坦凭借撒马尔罕、布哈拉、希瓦等世界知名历史文化名城，以及丰富的历史文化遗产和成熟的观光旅游体系，被普遍认为是中亚最具代表性的旅游目的地。

不过，近年来，这一竞争格局正发生新的变化。

随着旅游基础设施不断完善、旅游产品持续丰富以及国际推广力度不断加大，哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦旅游业发展明显提速，在区域旅游市场中的影响力不断提升。

尤其是哈萨克斯坦，近年来旅游业经济规模增长迅速，国际竞争力持续增强，正逐步成长为中亚旅游业新的增长引擎。

哈萨克斯坦：旅游业经济规模跃居中亚首位

近年来，哈萨克斯坦旅游业保持较快增长，不仅对国民经济的贡献持续扩大，国际旅游竞争力也不断提升。

WTTC数据显示，2025年，旅游业对哈萨克斯坦国内生产总值（GDP）的综合贡献达到93亿美元，同比增长16.2%，这一规模位居中亚各国首位。同期，旅游业占哈萨克斯坦GDP的比重达到3.2%。

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尽管旅游业发展势头强劲，但从整体经济结构来看，工业、贸易等行业仍是哈萨克斯坦经济增长的主要支柱。因此，旅游业未来仍拥有较大的发展空间。

WTTC预计，2026年，哈萨克斯坦旅游业增加值有望继续增长约13%，不仅高于乌兹别克斯坦预计的3.6%，也明显快于吉尔吉斯斯坦预计的5.4%，继续保持区域领先的发展速度。

哈萨克斯坦旅游业的发展成果，不仅体现在经济数据上，也反映在国际竞争力不断提升。

根据U.S. News & World Report发布的2025年"旅游与文化"类别排名，哈萨克斯坦位列全球第73位，较三年前上升11个位次。

这一排名的提升具有一定代表性。该榜单仅收录全球约100个国家和地区，能够进入榜单本身便说明一个国家已具备较强的国际旅游吸引力。

与此同时，哈萨克斯坦在区域竞争中的优势也日益明显。

此前，在相关国际排名中，哈萨克斯坦一度落后于乌兹别克斯坦。而在2025年最新排名中，哈萨克斯坦不仅实现反超，而且排名领先乌兹别克斯坦7个位次。

此外，哈萨克斯坦在榜单中的排名还高于卡塔尔、巴林、突尼斯和越南等多个旅游目的地国家。

这一系列变化表明，哈萨克斯坦正不断巩固自身在国际旅游市场中的竞争力。目前，该国不仅成为中亚旅游业经济规模最大的国家，也保持着较快的发展势头，未来仍具备较大的增长潜力。

乌兹别克斯坦：旅游业占经济比重保持区域领先

如果说哈萨克斯坦在旅游业经济规模上实现了突破，那么乌兹别克斯坦则继续保持着旅游业在国民经济中占比最高的优势。

WTTC数据显示，近年来，旅游业在乌兹别克斯坦经济中的地位持续提升。

2019年，旅游业占该国国内生产总值的比重为5.2%；到2025年，这一比例提高至6.0%，预计2026年将进一步升至6.1%，继续位居中亚国家首位。

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按经济规模计算，乌兹别克斯坦旅游业同样保持稳步增长。

2019年，旅游业创造增加值约50亿美元；到2025年，这一数字已增至83亿美元。WTTC预计，若保持当前发展趋势，到2036年，旅游业对乌兹别克斯坦经济的贡献有望达到112亿美元。

这意味着，从旅游业在国民经济中的重要程度来看，乌兹别克斯坦仍然是中亚旅游产业最具代表性的国家。

不过，从旅游业创造的经济总量来看，中亚旅游市场格局正在发生新的变化。

2025年，哈萨克斯坦旅游业增加值达到93亿美元，首次超过乌兹别克斯坦，成为中亚旅游业经济规模最大的国家。

这一变化说明，中亚旅游市场正逐步形成新的发展格局：乌兹别克斯坦继续保持旅游业占经济比重领先的优势，而哈萨克斯坦则依托产业规模快速扩大，成长为区域旅游经济新的增长引擎。

两国在不同领域形成各自优势，也共同推动着中亚旅游业整体竞争力不断提升。

吉尔吉斯斯坦：依托自然资源打造特色旅游品牌

在中亚旅游版图中，吉尔吉斯斯坦虽然经济体量相对较小，但旅游业始终是其国民经济的重要组成部分，也是推动就业和地方经济发展的重要产业。

近年来，依托伊塞克湖、高山峡谷、冰川景观以及丰富的户外运动资源，吉尔吉斯斯坦持续完善旅游基础设施，不断提升旅游服务能力，逐步形成了以生态旅游、山地旅游和探险旅游为特色的发展模式。

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WTTC预计，2026年，吉尔吉斯斯坦旅游业仍将保持增长，旅游业增加值预计同比增长5.4%。

虽然这一增速低于哈萨克斯坦，但旅游业仍将在扩大就业、增加外汇收入以及促进区域经济发展等方面发挥重要作用，并继续巩固其作为中亚重要旅游目的地之一的地位。

区域合作有望成为中亚旅游业新的增长动力

从目前的发展情况来看，中亚旅游市场仍以区域内游客为主，但这一特点也为区域旅游一体化创造了良好条件。

近年来，中亚各国不断加强在交通互联互通、边境通关便利化、跨境旅游线路开发等领域的合作，为建设统一旅游市场奠定了基础。

WTTC认为，如果未来能够进一步提升跨境出行便利化水平，完善航空、公路和铁路运输网络，推出覆盖多个国家的联合旅游产品，并以统一旅游目的地形象面向国际市场开展推广，中亚整体旅游吸引力还有望进一步提升。

与此同时，中亚各国旅游资源具有较强的互补性。

哈萨克斯坦拥有辽阔的草原、湖泊和山地自然景观；乌兹别克斯坦拥有丰富的历史文化遗产和古丝绸之路名城；吉尔吉斯斯坦则以高山、湖泊和户外旅游资源见长。

这种差异化优势，使中亚具备打造跨国旅游线路和综合旅游产品的天然条件，也为吸引更多远程国际游客提供了新的可能。

中亚正逐步成为全球旅游市场的新兴力量

WTTC数据显示，近年来，中亚旅游业在经济贡献、就业增长、国际游客消费和旅游投资等方面均保持较快增长，区域旅游市场竞争力持续提升。

哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦正持续完善旅游基础设施、丰富旅游产品供给，并积极提升国际旅游影响力。与此同时，区域内交通互联互通不断改善，旅游合作持续深化，也为中亚旅游业发展创造了新的机遇。

总体来看，中亚不仅已实现疫情后的恢复，更正在不断巩固自身在国际旅游市场中的地位，逐步由区域性旅游市场成长为能够参与全球旅游市场竞争的新兴旅游地区。