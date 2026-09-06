哈中启用农产品数字贸易平台 首批签约出口2.4万吨亚麻籽

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦与中国近日启动粮食及农产品联合数字贸易平台，旨在帮助出口商与采购商建立直接联系。目前，平台已促成首批2.4万吨亚麻籽出口合同。

该平台是在哈萨克斯坦代表团参加第八届中国粮食交易大会期间启动的。哈萨克斯坦农业部副部长纳兹古莉·哈特波娃出席相关活动。

联合平台依托中国国家粮食交易平台建设。该平台汇集约5万家农业企业，由中国国家粮食和物资储备局下属相关粮食交易协调机构负责运营。

新平台可帮助两国企业通过线上方式开展交易，与潜在合作伙伴建立直接联系，并在减少中间环节的情况下达成交易。交易既可通过竞价方式进行，也可通过直接谈判完成，具体形式包括公开竞拍、邀请交易、协议交易以及按预设价格成交等。

为提高交易可靠性和透明度，平台还设置了履约保障、线上结算、第三方独立检验以及争议解决等机制，有助于加快出口合同签署和价格形成过程，并提高交易稳定性和可预期性。

哈特波娃表示，目前已有35家哈萨克斯坦企业在平台完成注册，并已签署涉及2.4万吨油用亚麻籽出口的交易。她指出，这反映出中国合作伙伴对哈萨克斯坦农产品保持较高兴趣。

平台初期将主要交易粮食、油料作物、植物油以及油脂加工产品。未来还将根据中国市场需求进一步扩大商品范围。

哈特波娃表示，平台的有效运行将有助于拓展哈萨克斯坦农产品销售市场、增加出口规模，并进一步深化哈中农业合作。

哈萨克斯坦农业部表示，将继续扩大本国生产企业进入国际市场的机会，提升农业出口潜力，并在农产品贸易中推广现代数字化解决方案。