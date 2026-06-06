中亚与美国文化部长会议在塔什干举行

去年11月，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫赴美国出席“中亚—美国”峰会。峰会为各方深化合作确定了新的方向。为落实峰会达成的相关共识，中亚国家与美国文化部长“C5+1”机制会议于6月5日在塔什干举行。

哈萨克斯坦政府副总理兼文化和信息部部长阿依达·巴拉耶娃，以及美国国务院负责公共外交事务的副国务卿莎拉·罗杰斯出席会议。

会议期间，与会各方围绕文化和人文合作的发展前景交换意见，并探讨进一步拓展合作的具体路径。

Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

巴拉耶娃在发言中指出，在国家元首峰会期间，各方共同通过了《关于保护文化遗产的联合声明》。该文件体现了各方在文化遗产保护、博物馆事业发展以及文化遗产数字化等领域深化合作的共同意愿。

她表示，进一步扩大合作有助于提升各方在文化领域的协同效应。其中，加强中亚国家与美国在文化和创意产业领域的交流、推进数字文化项目建设、建立专业经验交流机制、推广跨境旅游线路以及拓展国际合作伙伴网络等，被列为优先合作方向。

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会议结束后，与会各方共同签署了中亚国家与美国文化部长理事会会议纪要。文件重申了落实《关于保护文化遗产的联合声明》的承诺，并同意通过举办艺术、文学、戏剧、电影和音乐等领域的联合活动及艺术节，进一步推动双边和多边合作。

会议期间，巴拉耶娃还与莎拉·罗杰斯举行双边会谈。双方就文化合作、人文交流以及人工智能相关项目等议题深入交换意见。

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双方表示，相信此次“C5+1”框架下中亚国家与美国文化部长会议取得的成果，将为未来进一步拓展文化、人文及其他领域合作创造新的机遇。